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Propao pokušaj spasavanja giganta SFRJ - Preduzeće u BiH vredno 112 miliona evra ide na doboš

Koksara Lukavac nije prodata kao celina, iako je imovina procenjena na oko 225 miliona maraka. Radnici traže isplatu dugovanja, a tužilaštva proveravaju okolnosti propasti fabrike.

Autor:  Dubravka Jovanović
27.07.2026.12:48
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Propao pokušaj spasavanja giganta SFRJ - Preduzeće u BiH vredno 112 miliona evra ide na doboš
ol.ka.va/shutterstock.com
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Prodaja Koksare Lukavac u BiH kao pravnog lica završena je neuspešno, iako je početna cena bila znatno niža od procenjene vrednosti imovine. Bivši radnici traže povezivanje radnog staža i isplatu dugovanja, dok tužilaštva proveravaju okolnosti koje su dovele do stečaja nekada važnog industrijskog sistema, prenosi Kamatica.

Nekadašnji industrijski gigant Koksara Lukavac nije pronašao kupca u poslednjem pokušaju prodaje kao celovitog pravnog subjekta.

Na licitaciji nije stigla nijedna ponuda koja bi se približila minimalnoj početnoj ceni od 108 miliona konvertibilnih maraka, iako je ukupna vrednost imovine fabrike procenjena na oko 225 miliona maraka.

Zbog neuspešne prodaje, nekoliko desetina bivših radnika započelo je protest ispred fabrike, zahtevajući da se konačno reše pitanja radnog staža i neisplaćenih zarada.

Koksara ide u parcijalnu prodaju

Nakon neuspešnog pokušaja prodaje fabrike kao pravnog lica, stečajni postupak će najverovatnije krenuti u drugom smeru – prodaji pojedinačnih delova sistema.

Interesovanje potencijalnih investitora već postoji za određene pogone koji se smatraju najvrednijim.

Stečajni upravnik Koksare Lukavac Almir Bajrić naveo je da postoji interesovanje za:

  • AMK pogon;
  • Energanu;
  • Azotaru i proizvodnju mineralnih đubriva;
  • mašinsku radionicu;
  • određene objekte i zemljište van fabričkog kruga.

Kako je naveo, upravo bi pojedinačna prodaja mogla doneti bolje rezultate nego prodaja celokupne fabrike.

Radnici traže povezivanje staža i isplatu dugovanja

Iako stečajniju da javnost mora da dobije odgovor kako je došlo do urušavanja poslovanja kompanije koja je godinama bila jedan od najvažnijih industrijskih sistema u regionužuzić, poručio je da pravosuđe mora da utvrdi šta se dogodilo sa fabrikom koja je, prema mišljenju zaposlenih, imala upravnik tvrdi da je radnicima zagarantovano potpuno namirenje potraživanja, bivši zaposleni traže hitnu reakciju nadležnih institucija.

Njihovi zahtevi odnose se na:

  • povezivanje radnog staža;
  • isplatu zaostalih plata;
  • utvrđivanje odgovornosti za propast fabrike.

Radnici smatraju da javnost mora da dobije odgovor kako je došlo do urušavanja poslovanja kompanije koja je godinama bila jedan od najvažnijih industrijskih sistema u regionu.

Tužilaštva proveravaju okolnosti propasti fabrike

Kantonalno tužilaštvo u Tuzli i Federalno tužilaštvo sprovode predistražne radnje na osnovu krivičnih prijava koje se odnose na period pre pokretanja stečaja, ali i vreme nakon njegovog otvaranja.

Nakon analize prikupljenih podataka trebalo bi da bude odlučeno da li će eventualni postupci biti objedinjeni u jedan predmet pred Federalnim tužilaštvom.

Radnici prozivaju bivše rukovodstvo

Bivši zaposleni tvrde da odgovore o razlozima propasti treba da daju nekadašnji direktori fabrike.

Posebno traže objašnjenje zbog prekida poslovne saradnje sa kompanijama iz Srbije i promene poslovnih pravaca prema drugim partnerima.

Jedan od bivših radnika, Nurdin Džuzić, poručio je da pravosuđe mora da utvrdi šta se dogodilo sa fabrikom koja je, prema mišljenju zaposlenih, imala potencijal za nastavak rada.

Od industrijskog simbola do stečaja

Koksara Lukavac decenijama je bila jedan od najznačajnijih industrijskih sistema u Bosni i Hercegovini.

Međutim, problemi u poslovanju, dugovanja i gubitak tržišta doveli su do stečajnog postupka i pokušaja prodaje imovine.

Sada se očekuje da li će parcijalna prodaja privući investitore i da li će radnici uspeti da ostvare svoja potraživanja.

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