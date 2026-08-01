"Srbija je broj jedan u Evropi u drugom kvartalu ove godine po stopi rasta. Iznenadila nas je ova vest ali prijatno, stopa od 3,6 odsto. Da vas podsetim, u prvom kvartalu bila je 3,2 odsto i tada smo bili četvrta najbrže rastuća ekonomija u Evropi", rekao je Mali.

Mali je naveo da je stopa rasta u prvom polugodištu oko 3,5 odsto, ali da sa puno optimizma čeka narednih šest meseci.

"Mi smo ove godine predvideli stopu rasta od 3 odsto, kako stoje stvari bićemo iznad toga. Ono što je predsednik rekao, za građane je to mnogo važno, ne samo da to potvrđuje ispravnost naše ekonomske politike jer ostvarujemo najbolje rezultate u Evropi", rekao je Mali.

Mali je objasnio da ćemo sada imati više prostora za povećanje plata, penzija, kao i da kreću i pregovori oko minimalne zarade.

"To su sve sjajne stvari za građane i to sve u uslovima gde je i dalje rat u zalivu, gde imate porast cene energenata, imate smanjenje rasta u celom svetu, uprkos svemu tome jedna Srbija nastavlja da raste. Raste sektor usluga, industrijska proizvodnja, građevina, poljoprivreda, diverzifikacija koja vam dokazuje da ne zavisite od jednog sektora već daje sigurnost da ćemo rasti", naveo je on.

Mali je naveo da je avgust mesec za nas najvažniji.

"Ono što je posebno važno jeste da smo sačuvali makroekonomsku stabilnost, nama je udeo javnog duga u BDP-u negde oko 44 odsto, dakle daleko ispod proseka evrozone koji je 81 ili 82 odsto. Mi sada na računu imamo 560 milijardi dinara, potpuno smo likvidni i stabilni", rekao je Mali.

Mali je naveo da optimistično očekuje i sledeću godinu, kada će biti EXPO i gde se očekuje više miliona posetilaca.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.