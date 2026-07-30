Kuća sa tri spavaće sobe nije uspela da pronađe kupca na aukciji, iako je ponuđena za 250.000 funti. Nekretnina je nekada na tržištu vredela između 1,1 i 1,6 miliona funti.

Vlasnici su kuću platili 695.000 funti

Vlasnici su ovu nekretninu kupili u junu 2011. godine za 695.000 funti. Međutim, njena vrednost drastično je pala nakon što je tokom 2024. godine došlo do obrušavanja litice, pri čemu je nestao deo dvorišta.

Kuća je posle odrona ostala svega nekoliko metara udaljena od velikog ponora, što ju je praktično učinilo neprivlačnom za kupce uprkos velikom sniženju cene.

Pokušaj prodaje na aukciji za 250.000 funti završio se bez uspeha, pa su vlasnici ostali suočeni sa gubitkom od najmanje 445.000 funti u odnosu na iznos koji su platili pre 15 godina.

U poređenju sa procenjenom tržišnom vrednošću pre odrona, gubitak je još veći.

Novi odron samo tri dana pre aukcije

Situacija se dodatno pogoršala neposredno pre zakazane prodaje. Samo tri dana pre nego što je kuća ponuđena na aukciji, na plaži ispod litice dogodilo se novo veliko obrušavanje, piše "Blic".

Odron je podigao ogroman oblak crvene prašine koji je prekrio posetioce na plaži. Novi incident još jednom je pokazao koliko je teren u neposrednoj blizini kuće nestabilan.

Nekretnina koja je nekada važila za atraktivan dom sa izuzetnim pogledom tako je postala primer rizične investicije. Iako joj je cena spuštena na samo deo nekadašnje vrednosti, opasnost od novih odrona očigledno je odvratila potencijalne kupce.



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