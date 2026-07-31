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Kuća stara skoro 300 godina sa pogledom na more prodaje se za 679.000 evra - nekada je bila crkveni dom

Stari katolički crkveni dom iz 1730. godine u Gornjim Tučepima ponuđen je na prodaju za 679.000 evra. Objekat ima veliki istorijski i kulturni značaj.

 

Autor:  Dubravka Jovanović
31.07.2026.13:18
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Kuća stara skoro 300 godina sa pogledom na more prodaje se za 679.000 evra - nekada je bila crkveni dom
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U Sridi Selima u Gornjim Tučepima na prodaju je ponuđeno atraktivno zemljište površine 2.744 kvadratna metra sa starom kućom. Nekretnina se nalazi na mirnoj lokaciji, sa otvorenim pogledom na more i okolna ostrva, a cena u oglasu iznosi 679.000 evra, odnosno 250 evra po kvadratnom metru, piše Dnevno.

Ipak, ova prodaja privukla je posebnu pažnju javnosti jer nije reč o običnoj staroj kući. Na prodaju je ponuđen nekadašnji katolički crkveni dom i muzej koji se nalaze ispod crkve Svetog Roka, u neposrednoj blizini crkve Svetog Ante Padovanskog.

Nekretninu prodaje Franjevački samostan iz Makarske, koji je njen vlasnik. Prema pisanju lokalnih medija, odluka o prodaji doneta je bez učešća tamošnje katoličke zajednice.

Stari crkveni dom sagrađen je 1730. godine, a u njemu su katolički sveštenici živeli sve do 1978. godine. Tokom više od dva veka objekat je imao važnu ulogu u verskom i kulturnom životu ovog mesta.

Godine 1967. tadašnji tučepski sveštenik fra Milan Šetka u ovom objektu osnovao je muzejsku zbirku sakralnih predmeta i narodnih rukotvorina.

Upravo zbog istorijske, kulturne i verske vrednosti objekta, deo stanovnika Tučepa zabrinut je zbog odluke da se nekretnina proda. Oni smatraju da vrednost stare kuće nije samo u zemljištu i samom objektu, već i u njenom nasleđu koje je povezano sa istorijom mesta.

Stanovnici ukazuju i da u oglasu za prodaju nije dovoljno istaknuta istorijska i kulturna važnost nekadašnjeg crkvenog doma.

Franjevci objasnili razlog prodaje

Fra Ante Čovo objasnio je zbog čega je Franjevački samostan iz Makarske odlučio da proda stari crkveni dom.

Kako je naveo, objekat u Sridi Selima nije korišćen gotovo 40 godina.

"Kuća nije korišćena oko 40 godina, od kada su u njoj poslednji put boravile izbeglice. Objekat je u lošem stanju, nemamo sredstva za njegovu obnovu, a novac nam je hitno potreban za obnovu krova naše crkve Uznesenja Blažene Device Marije", rekao je fra Čovo.

On je istakao da će novac od prodaje biti uložen u obnovu crkve.

"Kvadrat krova makarske crkve košta oko 220 evra. Ovu kuću sa okućnicom prodajemo kako bismo obezbedili sredstva za obnovu krova. Taj novac neće biti potrošen, već uložen u očuvanje crkve", naveo je fra Čovo.

Prema njegovim rečima, bilo je zainteresovanih kupaca, ali nisu bili spremni da plate traženu cenu.

"Svi bi je želeli gotovo besplatno", rekao je on.

Prodaja ovog istorijskog objekta otvorila je pitanje kako sačuvati građevine koje imaju kulturnu i versku vrednost, ali istovremeno zahtevaju velika ulaganja za obnovu.

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