Kupatilo izgleda savršeno - zaboravite na pločice, novi materijal je pravi hit

Jedna od njih je mikrocement - dekorativni materijal koji omogućava stvaranje potpuno ravne površine bez fuga, a pritom može da se nanese i preko postojeće keramike.

Upravo zbog toga renoviranje može biti znatno brže i sa manje građevinskih radova. Minimalistički izgled, veliki izbor završnih obrada i jednostavnije održavanje učinili su mikrocement jednim od sve popularnijih trendova u savremenom uređenju enterijera.

Šta je zapravo mikrocement?

Mikrocement je dekorativna tankoslojna obloga koja se pravi na bazi cementa, polimera, kvarcnog peska i pigmenata. Završni sloj je veoma tanak, najčešće svega nekoliko milimetara, pa u određenim uslovima nije potrebno uklanjati stare pločice.

Važno je da postojeća podloga bude stabilna, čvrsta i pravilno pripremljena. Nakon nanošenja mikrocementa sledi zaštita odgovarajućim premazima i lakom, čime površina dobija otpornost na vlagu i svakodnevno korišćenje.

Zbog toga se može koristiti u kupatilima, kuhinjama, tuš-prostorima, ali i na drugim površinama u domu.

Kako se mikrocement postavlja?

Iako sam materijal izgleda jednostavno, njegova ugradnja zahteva preciznost i iskustvo. Priprema podloge jedan je od ključnih koraka jer upravo od nje u velikoj meri zavise izgled i trajnost završne obloge.

Postupak uglavnom obuhvata:

- temeljno čišćenje i pripremu postojeće površine

- nanošenje prajmera kako bi se obezbedilo bolje prijanjanje

- postavljanje armirajuće mrežice kada je potrebno

- nanošenje više tankih slojeva mikrocementa, uz brušenje između pojedinih faza

- završnu impregnaciju i nanošenje zaštitnog laka

U zavisnosti od veličine i složenosti prostora, radovi najčešće traju nekoliko dana. Kupatilo se ne bi trebalo koristiti dok se svi slojevi potpuno ne osuše i zaštita ne očvrsne.

Zašto ga ljudi sve češće biraju?

Jedna od najvećih prednosti mikrocementa je upravo odsustvo fuga. Kod klasičnih pločica spojevi su mesta na kojima se vremenom mogu nakupljati kamenac, prljavština i buđ. Kod neprekinute mikrocementne površine taj problem je znatno manji, a održavanje jednostavnije.

Osim toga, mikrocement:

- daje prostoru vizuelno čist i minimalistički izgled

- može se nanositi preko postojeće keramike, kada uslovi podloge to dozvoljavaju

- omogućava veliki izbor boja, nijansi i tekstura

- može vizuelno učiniti prostor prostranijim zahvaljujući kontinuitetu površine

- uz odgovarajuću zaštitu dobro podnosi vlagu i svakodnevno habanje

- može se koristiti na zidovima i podovima, ali i na pojedinim elementima poput umivaonika i radnih ploča

Zbog toga se posebno dopada onima koji žele moderan enterijer bez klasičnih spojeva i sa što manje vizuelnih prekida.

Mikrocement ima i svoje mane

Iako je atraktivan i praktičan, ovaj materijal nije potpuno bez rizika. Jedna od njegovih najvećih slabosti jeste to što konačan rezultat u velikoj meri zavisi od kvaliteta izvođenja.

Ako podloga nije adekvatno pripremljena ili se slojevi ne nanesu pravilno, mogu se pojaviti pukotine, oštećenja ili odvajanje materijala. Zato je izbor iskusnog izvođača posebno važan.

Treba računati i na to da zaštitni lak nije večan. Na površinama koje su svakodnevno izložene vodi i intenzivnom korišćenju može biti potrebno njegovo obnavljanje nakon određenog vremena.

Još jedna mana je popravka. Dok se kod keramičkih pločica oštećeni element može zameniti pojedinačno, kod mikrocementa popravljena površina ne mora uvek biti potpuno neprimetna u odnosu na ostatak zida ili poda.

Koliko košta mikrocement u Srbiji?

Cena zavisi od više faktora - površine koja se obrađuje, stanja postojeće podloge, vrste materijala, završne obrade i samog izvođača.

Na domaćem tržištu kompletna usluga sa materijalom najčešće se kreće oko 35 do 50 evra po kvadratnom metru, dok cena može biti viša kod zahtevnijih projekata, specijalnih tekstura, komplikovanih kupatila ili površina koje zahtevaju dodatnu pripremu.

Zato je pre početka radova najbolje tražiti konkretnu ponudu nakon pregleda podloge i prostora.

Mikrocement ili pločice - šta izabrati?

Ako je cilj moderan i minimalistički izgled bez fuga, a posebno ako želite da renovirate prostor bez skidanja postojeće keramike, mikrocement predstavlja veoma zanimljivu opciju.

Keramičke pločice, međutim, i dalje imaju svoje prednosti. Uglavnom nude dugu trajnost, jednostavniju zamenu pojedinačnih oštećenih elemenata i širok izbor cenovnih kategorija. Kvalitetna keramika može trajati decenijama bez potrebe za obnavljanjem zaštitnog premaza.

Na kraju, odluka zavisi od budžeta, željenog izgleda i spremnosti da se uloži u profesionalnu ugradnju. Dobro izveden mikrocement može kupatilu dati luksuzan, savremen izgled kakav se često viđa u modernim hotelima i spa centrima, dok će pločice ostati sigurniji izbor za one kojima su prioritet dugotrajnost i jednostavnije održavanje.

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