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Dobro im ide - svi strahuju od nestašice nafte, oni je sve više proizvode

Proizvodnja nafte u Latinskoj Americi i na Karibima porasla je za devet odsto međugodišnje u prvom kvartalu 2026. godine, pokazuju novi podaci Latinoameričke i karipske energetske organizacije (OLACDE).

 

Autor:  Stanko Stamenković
01.08.2026.07:13
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Dobro im ide - svi strahuju od nestašice nafte, oni je sve više proizvode
Foto: fotokaleinar/shutterstock.com
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Prema izveštaju, ukupna proizvodnja je u martu dostigla 324 miliona barela, prenosi portal TV stanice Globovizion. Najveći deo proizvodnje koncentrisan je u Brazilu, Meksiku i Venecueli, a ove države zajedno su činile 69 odsto ukupne proizvodnje sirove nafte u regionu.

Pored nafte, pozitivan trend zabeležen je i u sektoru prirodnog gasa.

Proizvodnja gasa u Latinskoj Americi i na Karibima porasla je u prvom kvartalu 2026. za pet odsto međugodišnje i dostigla 22 milijarde kubnih metara, prenosi Tanjug.

U gasnom sektoru prednjačila je Argentina, koja je činila 23 odsto regionalne proizvodnje, slede Trinidad i Tobago sa 21 odsto, Brazil sa 15 odsto, Bolivija i Meksiko sa po 10 odsto, dok je Venecuela učestvovala sa devet odsto.

Rast proizvodnje dolazi u trenutku kada energetska tržišta prolaze kroz period povećane neizvesnosti zbog geopolitičkih tenzija i promena u globalnim tokovima snabdevanja.

Veća proizvodnja u Latinskoj Americi mogla bi dodatno da ojača ulogu ovog regiona kao alternativnog izvora energenata za svetsko tržište, dodaje Globovizion.

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Nafta Južna Amerika proizvodnja nafte

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