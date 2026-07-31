Na pijacama u Hrvatskoj ovih dana vlada prava letnja atmosfera. Prodavci na tezge stižu već oko šest ujutro, a mnogi i ranije kako bi na vreme izložili sveže voće i povrće. Iako petkom nema velikih gužvi, subota je, kako kažu, dan kada pijaca bude prepuna kupaca, prenosi Dnevno.

Ovih dana najviše pažnje privlače domaći paradajz i paprike babure, jer mnogi žele da pripreme jedno od omiljenih letnjih jela – sataraš.

"Bez sataraša nema leta. To je savršeno jelo za ove vrućine i puno je vitamina", rekla je jedna kupkinja dok je birala paprike.

Domaći recept koji se prenosi generacijama

Među kupcima je bila i gospođa Mara, koja je podelila svoj jednostavan recept za domaći sataraš.

Kako kaže, prvo se proprži crni luk, zatim se dodaju paprike i paradajz, a sve se lagano dinsta dok povrće ne omekša. Po potrebi se dolije malo vode ili supe, začini se solju i biberom, a po želji se dodaje i svež peršun.

"Najukusniji je kada se pravi od domaćeg povrća, a ja ga najviše volim uz kiselu pavlaku", kaže ona.

Od njive do tezge – domaće seme i porodična proizvodnja

Među prodavcima je i Ružica, koja dva do tri puta nedeljno prodaje proizvode koje sama uzgaja sa porodicom.

Dan joj počinje već u pola pet ujutro na njivi.

"Sve proizvodimo sami. Koristimo staro domaće seme koje smo nasledili od roditelja, baka i deka", ispričala je.

Na njenoj tezgi mogu se pronaći domaći paradajz, crni luk, krompir, šljive, dinje, cvekla i drugo sezonsko voće i povrće.

Prodavci ističu da kupci sve češće biraju domaće proizvode jer žele da znaju odakle hrana dolazi i kako je uzgajana.

Koliko košta povrće na pijaci?

Cene zavise od proizvođača i kvaliteta robe, ali se većina proizvoda prodaje po sledećim cenama:

domaći paradajz – od jednog do dva evra po kilogramu;

paprike babure – oko dva evra po kilogramu;

lubenice – od 70 do 90 centi po kilogramu;

kukuruz – oko 50 centi po komadu;

cvekla – oko jedan evro po kilogramu.

paprika oko 1,20 do 1,50 evra za kilogram.

Prodavci kažu da je ovogodišnji rod crnog luka i krompira veoma dobar, pa očekuju da će i potražnja u narednim nedeljama biti veća.

Kupci sve više traže domaće proizvode

Na pijaci ističu da domaće voće i povrće i dalje ima svoje verne kupce, uprkos velikoj ponudi u trgovinama.

Sve više ljudi bira proizvode sa porodičnih gazdinstava, verujući da su kvalitetniji, svežiji i ukusniji.

Kako sezona odmiče, prodavci očekuju još veću potražnju za paradajzom, paprikama, lubenicama i drugim letnjim namirnicama koje su nezaobilazne na trpezi tokom toplih dana.

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