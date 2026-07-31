Na pijacama u Hrvatskoj ovih dana vlada prava letnja atmosfera. Prodavci na tezge stižu već oko šest ujutro, a mnogi i ranije kako bi na vreme izložili sveže voće i povrće. Iako petkom nema velikih gužvi, subota je, kako kažu, dan kada pijaca bude prepuna kupaca, prenosi Dnevno.
Ovih dana najviše pažnje privlače domaći paradajz i paprike babure, jer mnogi žele da pripreme jedno od omiljenih letnjih jela – sataraš.
"Bez sataraša nema leta. To je savršeno jelo za ove vrućine i puno je vitamina", rekla je jedna kupkinja dok je birala paprike.
Domaći recept koji se prenosi generacijama
Među kupcima je bila i gospođa Mara, koja je podelila svoj jednostavan recept za domaći sataraš.
Kako kaže, prvo se proprži crni luk, zatim se dodaju paprike i paradajz, a sve se lagano dinsta dok povrće ne omekša. Po potrebi se dolije malo vode ili supe, začini se solju i biberom, a po želji se dodaje i svež peršun.
"Najukusniji je kada se pravi od domaćeg povrća, a ja ga najviše volim uz kiselu pavlaku", kaže ona.
Od njive do tezge – domaće seme i porodična proizvodnja
Među prodavcima je i Ružica, koja dva do tri puta nedeljno prodaje proizvode koje sama uzgaja sa porodicom.
Dan joj počinje već u pola pet ujutro na njivi.
"Sve proizvodimo sami. Koristimo staro domaće seme koje smo nasledili od roditelja, baka i deka", ispričala je.
Na njenoj tezgi mogu se pronaći domaći paradajz, crni luk, krompir, šljive, dinje, cvekla i drugo sezonsko voće i povrće.
Prodavci ističu da kupci sve češće biraju domaće proizvode jer žele da znaju odakle hrana dolazi i kako je uzgajana.
Koliko košta povrće na pijaci?
Cene zavise od proizvođača i kvaliteta robe, ali se većina proizvoda prodaje po sledećim cenama:
- domaći paradajz – od jednog do dva evra po kilogramu;
- paprike babure – oko dva evra po kilogramu;
- lubenice – od 70 do 90 centi po kilogramu;
- kukuruz – oko 50 centi po komadu;
- cvekla – oko jedan evro po kilogramu.
- paprika oko 1,20 do 1,50 evra za kilogram.
Prodavci kažu da je ovogodišnji rod crnog luka i krompira veoma dobar, pa očekuju da će i potražnja u narednim nedeljama biti veća.
Kupci sve više traže domaće proizvode
Na pijaci ističu da domaće voće i povrće i dalje ima svoje verne kupce, uprkos velikoj ponudi u trgovinama.
Sve više ljudi bira proizvode sa porodičnih gazdinstava, verujući da su kvalitetniji, svežiji i ukusniji.
Kako sezona odmiče, prodavci očekuju još veću potražnju za paradajzom, paprikama, lubenicama i drugim letnjim namirnicama koje su nezaobilazne na trpezi tokom toplih dana.
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