Paradajz, jedno od najomiljenijih letnjih povrća, ove godine na hrvatskim pijacama dostiže rekordne cene. U pojedinim gradovima kilogram paradajza skuplji je od kilograma svinjetine ili pojedinih vrsta mesa, piše Dnevno.

Na zagrebačkoj pijaci Dolac za kilogram ekološki uzgojenog paradajza potrebno je izdvojiti i do 7 evra, dok se čeri paradajz na nekim tezgama prodaje i za 10 evra po kilogramu.

Iako su cene visoke, proizvođači tvrde da kupci i dalje traže kvalitet domaćeg proizvoda.

Kupci prvo probaju, pa tek onda kupuju

Ekološki proizvođač povrća Senad Hujić iz Donje Zeline kaže da kupcima često prvo ponude degustaciju kako bi se uverili u kvalitet proizvoda.

"Dajemo prvo na degustaciju da ljudi probaju o čemu se radi, a onda čujete ono – mmmmm. Moram da naglasim da smo pod kontrolom ekološke poljoprivrede i imamo sertifikat ekološkog proizvođača", rekao je Hujić za Novu TV.

Za razliku od Zagreba, ponuda na zadarskim pijacama je nešto skromnija, a cena paradajza uglavnom se kreće između 2 i 4 evra po kilogramu.

Cena paradajza porasla za više od 40 odsto

Zvanični podaci pokazuju da je paradajz u Hrvatskoj značajno poskupeo u poslednjih nekoliko godina.

Kilogram običnog paradajza je 2022. godine prosečno koštao 2,19 evra, dok je danas prosečna cena oko 3,14 evra. To predstavlja rast od približno 43 odsto.

Čeri paradajz je u istom periodu poskupeo za oko 46 odsto – sa prosečnih 3,51 evro stigao je na više od 5 evra po kilogramu.

Najviše cene beleže se u Dubrovniku, Požegi, Puli i Zagrebu, gde kilogram paradajza na pojedinim mestima dostiže 7 evra.

Proizvođači: Sve je poskupelo – od semena do đubriva

Prodavci i poljoprivrednici navode da iza visokih cena stoje povećani troškovi proizvodnje.

Na pitanje zbog čega je paradajz toliko poskupeo, prodavačica Danica iz Zadra kratko je odgovorila:

"Otišlo je seme, đubrivo, otišlo je sve".

Poljoprivrednici objašnjavaju da su najviše poskupeli mineralna đubriva, sredstva za zaštitu bilja, prihrana, energenti i radna snaga.

Zbog toga, kako navode, proizvođači više ne mogu da zadrže stare cene ako žele da nastave proizvodnju.

Kupci: "Sve je preskupo za naše plate"

Visoke cene najviše pogađaju kupce, koji kažu da su primorani da pažljivije biraju šta kupuju.

Zagrebačka penzionerka Mara kaže da je situacija na pijacama sve teža.

"Sve je strašno skupo za naše plate i penzije. To je veliki pritisak na čoveka", rekla je ona.

I kupci iz okolnih zemalja primećuju da su cene u Hrvatskoj više nego kod njih, iako deo njih smatra da domaći proizvodi imaju bolji kvalitet.

Hrvatska sve više zavisi i od uvoznog paradajza

Domaći proizvođači, osim visokih troškova, suočavaju se i sa konkurencijom iz uvoza.

Prema njihovim rečima, veliki problem predstavlja dolazak jeftinijeg povrća iz drugih zemalja, koje često obara cenu domaćih proizvoda.

Najveći dobavljač svežeg paradajza za hrvatsko tržište prošle godine bila je Holandija, iz koje je uvezeno oko 3.600 tona.

Poljoprivrednici upozoravaju da se domaći proizvođači teško takmiče sa cenama uvoznog povrća, posebno kada na tržište stignu velike količine proizvoda.

Hoće li kupci birati cenu ili kvalitet?

Dok proizvođači tvrde da visoka cena prati kvalitet i troškove proizvodnje, kupci se suočavaju sa sve većim izdacima za osnovne namirnice.

Na kraju će upravo potrošači odlučiti da li će prednost dati domaćem proizvodu višeg kvaliteta ili povoljnijoj alternativi iz uvoza.

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