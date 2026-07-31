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Kada banka može da blokira račun građanina? Pravila koja mnogi ne poznaju

Blokada računa nije rezervisana samo za neplaćene dugove. Proverite kada banka može da ograniči raspolaganje novcem i koja su prava građana.

 

Autor:  Dubravka Jovanović
31.07.2026.12:48
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Kada banka može da blokira račun građanina? Pravila koja mnogi ne poznaju
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Mnogi građani veruju da banka može da blokira račun isključivo ako ne otplaćuju kredit ili imaju dugovanja. Međutim, propisi predviđaju više situacija u kojima račun može biti blokiran ili privremeno ograničen za korišćenje.

Najčešći razlozi odnose se na prinudnu naplatu dugova, sudske odluke i zakonske obaveze koje banke imaju u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Kada banka može da blokira račun?

Banka ne donosi samostalno odluku da blokira račun zato što proceni da to želi. U najvećem broju slučajeva postupa po zakonu ili po odluci nadležnog organa.

Do blokade ili ograničenja raspolaganja sredstvima može doći u sledećim situacijama:

  • kada se sprovodi prinudna naplata preko izvršitelja;
  • na osnovu sudske odluke;
  • po nalogu drugog nadležnog državnog organa u skladu sa zakonom;
  • kada postoje zakonski razlozi za privremeno ograničenje raspolaganja sredstvima u postupcima propisanim zakonom.

Dugovanja su najčešći razlog

Najveći broj blokada računa građana odnosi se na postupke prinudne naplate.

Ako poverilac pribavi izvršnu ili verodostojnu ispravu i pokrene izvršni postupak, sredstva sa računa mogu biti predmet prinudne naplate u skladu sa zakonom.

U tom slučaju banka postupa po nalogu nadležnog organa i nema mogućnost da samostalno odlučuje da li će izvršiti blokadu.

Šta ako banka traži dodatnu dokumentaciju?

Ponekad građani mešaju proveru transakcije sa blokadom računa.

Ako banka zatraži ugovor, potvrdu ili drugi dokaz o poreklu novca, to ne znači automatski da je račun blokiran.

Banke su dužne da primenjuju propise o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, zbog čega u pojedinim slučajevima mogu tražiti dodatna objašnjenja ili dokumentaciju o određenim transakcijama.

Da li banka može da blokira račun zbog sumnjive transakcije?

Kada se pojave okolnosti koje zahtevaju dodatne provere u skladu sa zakonom, banka može primeniti mere koje su propisane važećim propisima.

Takve situacije ne znače da je građanin učinio nešto nezakonito. Cilj ovih procedura jeste da se utvrdi poreklo novca i ispoštuju zakonske obaveze koje važe za sve banke.

Šta građani mogu da urade?

Stručnjaci savetuju da građani čuvaju dokumentaciju za značajnije uplate i isplate, naročito kada je reč o:

  • prodaji automobila ili nekretnine;
  • pozajmicama;
  • poklonima većih vrednosti;
  • nasledstvu;
  • prihodima iz inostranstva;
  • honorarnim poslovima.

Ukoliko banka zatraži dodatnu dokumentaciju, postupak će biti jednostavniji ukoliko građanin može da dokaže osnov transakcije.

Da li se blokada može ukinuti?

Način i rok ukidanja blokade zavise od razloga zbog kojeg je račun blokiran.

Ako je dug izmiren ili je nadležni organ doneo odluku o obustavi postupka, banka postupa po dostavljenom nalogu i omogućava ponovno raspolaganje sredstvima u skladu sa zakonom.

Najvažnije što treba da znate

Banka ne može proizvoljno da blokira račun građanina. U najvećem broju slučajeva blokada je posledica izvršnog postupka, sudske odluke ili druge zakonske obaveze. Sa druge strane, zahtev banke za dodatnom dokumentacijom ne znači automatski da je račun blokiran, već da banka sprovodi procedure koje joj propisi nalažu.

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Novac Srbija građani blokada računa

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