Nekadašnji simbol tekstilne industrije istočne Srbije, zaječarska Fabrika trikotaže Timočanka, ponovo je ponuđena na prodaju, prenosi Blic.

Grad Zaječar raspisao je oglas za prodaju kompleksa bivše fabrike, a početna cena iznosi 202,5 miliona dinara, odnosno oko 1,7 miliona evra.

Na prodaju se nudi celokupan fabrički kompleks površine 32.435 kvadratnih metara, koji obuhvata više poslovnih i pomoćnih objekata, garažu i pripadajuće građevinsko zemljište.

Nekretnina se prodaje kao jedinstvena celina, a početna cena određena je na osnovu procene ovlašćenog sudskog veštaka.

Fabrika koja je nekada zapošljavala hiljade ljudi

Timočanka je osnovana 1946. godine kao mala trikotažna radionica, ali je tokom narednih decenija izrasla u jednog od najznačajnijih tekstilnih proizvođača u istočnoj Srbiji.

Najveći razvoj fabrike počeo je 1978. godine, kada se udružila sa Kožarskom industrijom Standard i postala deo Kožarsko-tekstilnog kombinata Zaječar.

U periodu najvećeg uspeha, fabrika je zapošljavala više od 2.500 radnika, imala pogone u više gradova i predstavljala jedan od stubova lokalne privrede.

Kožne jakne po kojima je Timočanka bila poznata

Timočanka je proizvodila različite tekstilne i kožarske proizvode, ali su posebnu reputaciju stekle muške kožne jakne.

Njeni proizvodi osvajali su priznanja na tadašnjim sajmovima, a fabrika je važila za ozbiljnog proizvođača koji je imao ambicije da se širi i van granica tadašnje Jugoslavije.

Krajem osamdesetih godina razmatrana je čak i mogućnost otvaranja proizvodnog pogona u Bangladešu, što pokazuje koliko su planovi kompanije u tom periodu bili veliki.

Kako je jedan industrijski gigant nestao?

Sudbina Timočanke slična je mnogim velikim fabrikama koje su obeležile industrijski razvoj bivše Jugoslavije.

Ekonomska kriza tokom devedesetih godina, raspad zajedničkog tržišta, međunarodne sankcije i gubitak velikog broja kupaca doveli su do ozbiljnog pada proizvodnje.

Nekadašnji kombinat je vremenom podeljen na više delova, dok su tekstilni i kožarski sektori završili u dugotrajnim stečajnim postupcima.

Grad Zaječar čekao novu namenu više od 20 godina

Imovinu nekadašnje fabrike Grad Zaječar kupio je 2005. godine sa idejom da zemljište dobije novu namenu i privuče investitora.

Međutim, više od dve decenije kasnije, veliki fabrički kompleks i dalje čeka novu priliku.

Sada će budući kupac imati mogućnost da preuzme celokupnu industrijsku celinu i iskoristi prostor za neku novu proizvodnju, poslovni kompleks ili drugu namenu.

Timočanka deo šire priče o nestanku industrijskih giganata

Priča o zaječarskoj fabrici podseća na sudbinu brojnih velikih industrijskih sistema koji su postojali širom bivše Jugoslavije.

Mnoge fabrike koje su nekada zapošljavale hiljade ljudi nisu uspele da prežive tranziciju, privatizaciju i promene na tržištu.

Nekadašnji industrijski kompleksi danas često ostaju prazni i čekaju nove investicije, dok lokalne zajednice pokušavaju da im pronađu novu ulogu.

Za Timočanku sada ostaje pitanje – da li će nekadašnji simbol zaječarske industrije dobiti novi život ili će još dugo čekati investitora.

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