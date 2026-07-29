Nekada 300, danas 700 evra - kirije u Hrvatskoj postale nedostižne za mnoge

Nova rasprava pokrenuta je na Redditu nakon što je objavljen oglas za stan od svega 40 kvadrata koji se izdaje za 700 evra mesečno. Mnogi korisnici komentarisali su da su cene najma postale previsoke, dok drugi tvrde da tržište jednostavno određuje vrednost stanova, piše Dnevno.

Autor objave pitao je ostale korisnike kako je moguće da se za tako mali stan traži toliki iznos.

"Stvarno me zanima po kojim kriterijumima je određena ova cena. Realno, 40 kvadrata. Četrdeset! Sedamsto evra samo za kiriju. Prosečna plata je 1.350 evra", napisao je.

Kirije u Zagrebu sve veći problem

Brojni korisnici složili su se da su cene stanova za izdavanje u poslednjih nekoliko godina značajno porasle.

Jedni smatraju da su stanarine izgubile svaku meru, dok drugi navode da se stanovi i dalje izdaju veoma brzo jer je potražnja velika.

"Takav stan danas realno može da ode veoma brzo. I sam sam izdavao stan pre nekoliko meseci i pronašao stanara za manje od nedelju dana", napisao je jedan korisnik.

Drugi je naveo slično iskustvo:

"Ljudi su došli da pogledaju stan već sledećeg dana i bio je iznajmljen u roku od nedelju dana."

Nekada 300 evra, danas 700

Mnogi podstanari uporedili su današnje cene sa situacijom od pre nekoliko godina.

Jedna korisnica napisala je da je ranije plaćala 300 evra za stan od 40 kvadrata sa parking mestom, dok bi danas za sličan stan morala da izdvoji mnogo više.

"Realno je jer je usklađeno sa tržištem, ali tržište je postalo potpuno nerealno", navela je.

Prema njenim rečima, mali stanovi koji su nekada bili dostupni ljudima sa prosečnim primanjima danas postaju ozbiljan finansijski teret.

Neki tvrde da cena nije opravdana

Ipak, nisu svi korisnici prihvatili objašnjenje da tržište opravdava visoke kirije.

"Vlasnik može da traži koliko želi, ali to ne znači da je cena opravdana. Ja na to nikada ne bih pristao", napisao je jedan komentator.

Pojedini su ocenili da su cene u Zagrebu postale previsoke u poređenju sa drugim evropskim gradovima.

"U Austriji se može naći jeftiniji stan"

U raspravi su se pojavila i poređenja sa inostranstvom.

"U Austriji možeš da pronađeš jeftinije stanove. Zagreb je postao nenormalan. Za stan od 50 kvadrata plaćala sam 650 evra sa računima", napisala je jedna korisnica.

Drugi smatraju da su kirije toliko porasle da se približavaju iznosima stambenih kredita.

"Dođe mi da se vratim kod roditelja, svoj stan izdam, od kirije plaćam kredit i još mi ostane novca", napisao je jedan korisnik.

Skupi stanovi nisu problem samo Zagreba

Rast cena najma nije problem samo glavnog grada Hrvatske.

Korisnici iz Splita, Rijeke i drugih gradova navode da se i tamo za manje stanove traži između 600 i 750 evra mesečno.

"U Splitu je 700 evra za stan od 30 kvadrata još i dobra ponuda", napisao je jedan komentator.

Rasprava je još jednom pokazala koliko je pitanje stanovanja postalo važno za građane Hrvatske, posebno za mlade i sve one koji žive kao podstanari.

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