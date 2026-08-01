Nizak vodostaj Dunava sveo je proizvodnju struje u HE "Đerdap" na svega 20 do 30 odsto kapaciteta, otežano je hlađenje TE "Kostolac", a na sve te nevolje, narednih dana sledi i rekordno visoka potrošnja električne energije zbog toplotnog talasa s temperaturama do 40 stepeni.

Sve ovo bi moglo dovesti do ozbiljnih problema u snabdevanju tržišta ovim energentom, pa nije isključeno, prema mišljenju sagovornika Kurira, da može doći i do restrikcija, tj. povremenog isključenja struje u pojedinim delovima Srbije, piše Kurir.

Dotoci na Drini ispod proseka

Koliko je situacija ozbiljna, vidi se i po apelu građanima da štede struju koji im je uputila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Ona je istakla da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivo karakterističan za zimski period i pozvala građane da energiju štede kad god je to moguće.

"Očekujemo da se potrošnja električne energije poveća već od sledeće nedelje na 100 do 105 gigavat-sati dnevno. U zimskom periodu je to na dnevnom nivou između 110 i 115 gigavat-sati, kad je najveći konzum i kad su najniže temperature. To nam govori da se potrošnja izjednačila leti i zimi, i to nije slučaj samo ove godine, tako je bilo i prethodnih godina. Zbog toga apelujem na sve građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju, da se ne rasipaju, jer sve to treba da se proizvede i dopremi, a na sve to utiču prirodni uslovi", rekla je ministarka.

Ona je podsetila da hidroelektrane rade smanjenim kapacitetima, da su dotoci na Drini znatno ispod proseka, da postoje problemi s hlađenjem TE "Kostolac", što sve tera na oprez, iako je sistem sada stabilan.

Situaciju dodatno komplikuju u problemi s proizvodnjom struje u komšiluku. Rumunaka nuklearka "Černavoda" isključila je oba reaktora zbog manjka vode za hlađenje, a u naredna dva dana, kako je najavio premijer Mađarske Peter Mađar, isto će se desiti i s njihovom nuklearkom "Pakš", zbog čega su moguće i restrikcije struje u toj zemlji.

"Poručujem da će svima biti bolje ako dobrovoljno prihvate smanjenje potrošnje", izjavio je Mađar dodajući da će vlada uskoro dobiti ovlašćenje da isključuje velike potrošače.

Stabilno snabdevanje

Ipak, iz Elektroprivrede Srbije (EPS) poručuju da je snabdevanje stabilno i da su preduzete sve mere kako bi se obezbedila dovoljna količina električne energije.

"Uprkos lošem vodostaju Dunava i otežanim uslovima rada na kopovima usled visokih temperatura, Elektroprivreda Srbije obezbeđuje stabilno snabdevanje električnom energijom efikasnim upravljanjem elektroenergetskim portfeljom", kažu iz EPS i dodaju da građani nemaju razloga za zabrinutost jer je elektroenergetski sistem spreman i za ovakve vremenske uslove.

U EPS ističu i da se akumulacije hidroelektrana održavaju na visokom nivou, tako što se električna energija nabavlja u periodima kada je proizvodnja iz solarnih izvora velika, a cene na tržištu niže ili čak negativne.

Stručnjak za energetiku Aleksandar Kovačević kaže za Kurir Biznis da treba očekivati da je elektroenergteski sistem Srbije dobro pripremljen za trenutnu situaciju.

"U prethodnim danima vidi se popunjavanje jezera na hidroelektranama na Drini, vidi se vešto korišćenje prilika da se uveze jeftina solarna energija sredinom dana dok se termoelektrane koriste oko 2/3 u odnosu na realno raspoloživi kapacitet, a to je svega polovina ukupno raspoloživog kapaciteta. Dakle, ima dovoljno resursa da se prevaziđe izvesni period suša i toplog vremena. Međutim, takva situacija će imati posledice na održivost proizvodnje u zimskom periodu i narednim godinama", objašnjava Kovačević.

Stručnjak za energetiku Miodrag Kapor smatra da problem sa smanjenom proizvodnjom struje nema samo Srbija već i druge države i da su restrikcije moguće.

"Region je prilično dobro povezan i struju imamo odakle uvesti, ali bi, zbog ovakve situacije, njena cena mogla biti visoka. Teško je prognozirati šta će se dešavati, moguće je pre da će biti restrikcija nego kratkoročnog povećanja cene struje", ocenjuje Kapor.

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