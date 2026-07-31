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Kanalu DTD preti isušivanje - vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat

Dunav je na ulaznom profilu u Srbiju spušten na minus 136 centimetara, što je novi negativni rekord, izjavio je za RTS direktor "Voda Vojvodine" Igor Kolaković. 

Autor:  Stanko Stamenković
31.07.2026.13:43
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Kanalu DTD preti isušivanje - vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat
Foto: Nomad Pixel / Shutterstock.com
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Iz Direkcije za vodne puteve Srbije poručuju da obustave plovidbe nije bilo, ali da je Dunav kod Bezdana ove godine već 110 dana ispod niskog plovidbenog nivoa. Smanjena dnevna proizvodnja struje, dotok vode u hidroelektranama približava se istorijskom minimumu.

Vanredna situacija proglašena je u delovima Vojvodine zbog istorijski niskog nivoa Dunava. Na pojedinim deonicama, reka već može i da se prepešači, a hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana opasti za još deset do 15 centimetara. Vodostaj kod hidroelektrane "Đerdap" gotovo da je na najnižoj koti u svojoj istoriji. Kanal Dunav-Tisa-Dunav na ivici je toga da više ne može da funkcioniše, piše RTS.

Bezdan stao, Bogojevo još zahvata vodu

"Trenutno imamo novi negativni rekord. Iz sata u sat se bukvalno taj novi negativni rekord povećava i sad je trenutno na ulaznom profilu u Republiku Srbiju Dunav minus 136”, rekao je Igor Kolaković.

Crpna stanica Bezdan, koja puni severni deo Bačke, prestala je sa radom preksinoć u tri sata, dok stanica Bogojevo, koja snabdeva južni deo, još zahvata vodu i ima rezervu od oko 20 centimetara, naveo je direktor "Voda Vojvodine".

"Ona je projektovana do minus 100, a mi smo određenim merama uspeli da radimo do minus 131”, rekao je Kolaković o stanici u Bezdanu, podsećajući da je ona izgrađena 1957. godine i da je prvobitno zahvatala vodu na minus 29 centimetara.

Hitni radovi na dovodnom kanalu

Kolaković je najavio da će početi produbljivanje dovodnog kanala od Dunava do crpne stanice.

"Da pokušamo da omogućimo veći dotok vode, što bi, nadamo se, omogućilo da uspemo da upalimo crpnu stanicu, odnosno agregate”, rekao je Kolaković, dodavši da je ugovorena i izrada dokumentacije za novu crpnu stanicu u Bezdanu.

Ograničena upotreba kanala DTD

Upotreba kanala Dunav–Tisa–Dunav je ograničena, a na pitanje da li to znači da mu preti presušivanje, Kolaković je potvrdno odgovorio.

"Što se tiče samog kanala, imamo problem, nemamo mogućnost zahvatanja nove sveže vode i ubacivanja u kanal. Gubici su nam najveći na isparavanju i na nelegalnom zahvatanju vode”, objasnio je direktor "Voda Vojvodine".

Ocenio je i da su ostale reke u Vojvodini blizu svojih istorijskih minimuma.

"Trebaju nam padavine u Bavarskoj"

Mađarske kolege prognoziraju pad još 20 do 30 centimetara u narednih šest dana, rekao je direktor "Voda Vojvodine".

"Ono što smo čuli na Republičkom kriznom štabu za vanredne situacije od našeg Republičkog hidrometeorološkog zavoda je da se prognozira da neće biti u narednih 45 dana padavina u srednjoj i centralnoj Evropi. Znači, trebaju nam padavine u Bavarskoj, u Austriji, Slovačkoj, pa i Mađarskoj”, objasnio je Kolaković.

Nema obustave plovidbe

"Opšte je poznato da smo u jednom periodu koji je ekstremno nepovoljan za plovidbu”, rekao je Ljubiša Mihajlović iz Direkcije za vodne puteve Srbije, navodeći da se predano radi na tome da plovidba bude bezbedna i kontinuirana.

Plovni put nizvodno od Beograda najviše je, sedme klase, pa problema u plovidbi ne bi trebalo da bude ni u danima kada se očekuje dodatno sniženje vodostaja, naveo je Mihajlović.

Kritični sektori uzvodno od Beograda

Prema rečima Mihajlovića, uzvodno od Beograda, gde se gubi uticaj hidroelektrane Đerdap, nalazi se pet kritičnih sektora do Novog Sada i još jedan do Bačke Palanke, gde dolazi do manjka plovidbenih dubina i širina.

"Sa današnjim danom imamo 110 dana ispod niskog plovidbenog nivoa, na primer na vodnoj stanici Bezdan", naveo je Mihajlović.

Objasnio je da se od plovnog puta širokog 180 do 200 metara, koji je na raspolaganju u normalnim okolnostima, stvaraju uzani koridori za jednosmernu plovidbu.

"Pohvalio bih i učesnike u plovidbi, i kapetane i zapovednike, s obzirom na to da nismo imali ozbiljnih incidenata, nismo imali nikakvih obustava”, zaključio je Mihajlović.

Smanjena dnevna proizvodnja struje

Energetski sistem Srbije je pred velikim izazovom, jer se dotok vode u hidroelektranama na Dunavu približava istorijskom minimumu, izjavio je za Prvi program Radio Beograda direktor za proizvodnju električne energije hidroelektrane "Đerdap" Davor Maljoković.

Naglašava da je smanjena i dnevna proizvodnja električne energije.

"Očekuje se pad dotoka na sistemu Đerdap 1 ispod minimalno zabeleženog od puštanja elektrane u eksploataciju. Istorijski minimum od 1.500 kubika u sekundi zabeležen je do sada dva puta – 15. januara davne 1985. godine, i 1. septembra 2003. godine. Očekujemo da će u avgustu taj istorijski minimum biti prevaziđen i ići ćemo čak i ispod hiljadu četristo kubika", naveo je Maljoković.

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Dunav suša vodostaj

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