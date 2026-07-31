Marero je prvi put izneo razmere krize, navodeći da je sedam međunarodnih hotelskih lanaca, koji su upravljali sa oko polovine svih hotelskih soba na Kubi, napustilo zemlju.

Turizam je pre krize bio drugi najveći izvor deviznih prihoda Kube i obezbeđivao posao za više od 300.000 ljudi. Danas su, međutim, ulice Stare Havane, nekada pune turista koji su dolazili zbog sunca, salse i čuvenih koktela, gotovo prazne.

Prema podacima kubanske vlade, oko 73 odsto hotela na ostrvu je zatvoreno, dok je približno 25.000 zaposlenih ostalo u "ranjivoj situaciji".

Problemi su se dodatno produbili nakon što je Havana u februaru upozorila na nedostatak avionskog goriva. Zbog toga su kanadske, ruske i evropske avio-kompanije obustavile pojedine letove ka Kubi.

Kriza u turizmu ubrzana je nakon što je Vašington u maju uveo nove sankcije vojnom konglomeratu GAESA, koji kontroliše veliki deo kubanske ekonomije. Zbog straha od američkih kazni, više međunarodnih hotelskih operatera odlučilo je da raskine ugovore o upravljanju objektima na ostrvu.

Pad broja turista tokom 2026. godine ocenjen je kao "težak". Prema podacima medija CiberCuba, između januara i juna ove godine Kubu je posetilo svega 360.000 stranih turista, što je 58 odsto manje nego u istom periodu prošle godine.

Ovaj pad dolazi nakon, kako ga ocenjuju analitičari, "katastrofalne 2025. godine". Kuba je tada zabeležila samo 1,81 milion međunarodnih dolazaka, što je najgori rezultat od 2002. godine i znatno manje od zvaničnog cilja od 2,6 miliona turista.

Kraj ere velikih hotelskih lanaca

Odlazak sedam velikih međunarodnih hotelskih kompanija predstavlja veliki udarac za kubanski turizam. Te kompanije su upravljale sa oko 46 odsto hotelskih kapaciteta pod međunarodnim brendom.

Španski hotelski giganti poput Meliá Hotels International i Iberostar Hotels & Resorts godinama su bili među najvažnijim partnerima kubanskog Ministarstva turizma, ali su i oni počeli da napuštaju tržište.

Meliá je obavestila špansku Komisiju za tržište hartija od vrednosti da će 24. jula prestati sa radom u svojih 34 hotela na Kubi, dok su Iberostar i Barceló Hotel Group potvrdili da više ne upravljaju hotelima u toj zemlji.

Odlazak ovih kompanija označava kraj više od tri decenije njihovog prisustva u kubanskom turizmu, jednom od ključnih stubova ekonomije ostrva, piše Euronews.

Iz Meliá Hotels International naveli su da je odluka posledica dugotrajnih operativnih, pravnih, ekonomskih i finansijskih problema koji su poslednjih godina otežavali poslovanje na Kubi.

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