Pozajmice banaka domaćinstvima u evrozoni u junu su porasle za tri odsto međugodišnje na 7,22 biliona evra, istim tempom kao u prethodnim mesecima počev od decembra 2025. godine, prenosi Tanjug.



Evropska centralna banka je ranije popustila monetarnu politiku, što se odrazilo na postepeni rast zajmova, ali je ovaj pozitivan trend zaustavljen u 2026. godini.



Ukupna vrednost kredita za kompanije (osim finansijskih korporacija) u evrozoni je u junu porasla za četiri odsto, istim tempom kao u maju, dodaje ECB na svojoj veb stranici.



Kako se navodi, ukupna vrednost kredita za privatni sektor je istovremeno porasla za 3,9 odsto međugodišnje.



Vrednost monetarnog agregata M3 ukupnih likvidnih sredstava evrozone je u junu porasla za 3,3 odsto odsto međugodišnje, a vrednost užeg monetarnog agregata M1, koji obuhvata novac u opticaju i prekonoćne depozite, za 3,4 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine. M3 je ubrzao rast u odnosu na prethodni mesec, a M1 usporio, što sugeriše da građani i firme smanjuju količinu novca koju drže pri ruci na tekućim računima i prebacuju ga u oročene depozite ili investicione fondove.



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