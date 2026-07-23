N adruštvenoj mreži Fejsbuk, prodaje se domaćinstvo sa kućom i pomoćnim objektima prodaje se za 27.000 evra, a nalazi se na placu površine 1.180 kvadratnih metara.

U ponudi je kuća površine 40 kvadrata, koja, iako skromne kvadrature, pruža mogućnost udobnog boravka ili renoviranja prema potrebama budućeg vlasnika.

Objekat se sastoji od hodnika, dve prostorije i kupatila, a na podovima je postavljen brodski pod. Kuća ima uvedenu trofaznu struju, dok se voda trenutno koristi iz rezervoara. Postoji mogućnost priključka na seoski vodovod.

Za odvod otpadnih voda obezbeđena je septička jama zapremine 10 kubnih metara.

Pored kuće, na prostranom placu nalaze se i dva pomoćna objekta, što dodatno povećava mogućnosti za korišćenje domaćinstva - od skladištenja stvari i alata do uređenja prostora za radionicu, letnju kuhinju ili dodatni smeštaj.

Plac od 1.180 kvadrata pruža dovoljno prostora za baštu, voćnjak, uzgoj biljaka ili uređenje prostora za odmor.

Cena kompletnog domaćinstva iznosi 27.000 evra, a ponuda bi mogla biti zanimljiva kupcima koji žele da zamene gradski ritam mirnijim životom na selu, ali i onima koji traže vikendicu za odmor.

U vreme kada cene nekretnina u gradovima nastavljaju da budu visoke, ovakve ponude privlače pažnju jer za znatno manji iznos nude kuću, veliki plac i dodatne objekte na jednom mestu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.