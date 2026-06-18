Prema izvorima upoznatim sa situacijom, ovakav potez deo je strategije prikupljanja kapitala i optimizacije poslovanja saudijske kompanije, objavio je danas Rojters.



Prema navodima izvora, Saudi Aramko razmatra više potencijalnih transakcija koje bi mogle da obuhvate infrastrukturne kapacitete i udela u pojedinim segmentima poslovanja.



Izvori navode da Saudi Aramko razmatra različite modele monetizacije, uključujući i ulazak institucionalnih investitora i infrastrukturnih fondova.



Kompanija je u većinskom državnom vlasništvu Saudijske Arabije i već duže vreme sprovodi politiku aktivnog upravljanja imovinom, što podrazumeva i prodaju manjinskih udela u odabranim projektima radi obezbeđivanja dodatnog kapitala.



Analitičari ocenjuju da bi novi talas prodaje imovine mogao da bude deo nastojanja Rijada da obezbedi finansijsku podršku za ambiciozne razvojne i infrastrukturne projekte u okviru strategije ekonomske diverzifikacije.

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