Veliki plan Amerike - uložiće milijarde u obnovu vojne brodogradnje

Saradnja je usklađena sa naporima Vašingtona da obnovi ključne kapacitete za izgradnju ratnih i komercijalnih brodova, kako bi Sjedinjene Države dugoročno zadržale pomorsku nadmoć.

Sporazum je predstavljen u Vašingtonu tokom otvaranja Korejsko-američkog centra za partnerstvo u brodogradnji, inicijative koju podržavaju Ministarstvo trgovine SAD i Ministarstvo trgovine, industrije i energetike Južne Koreje, piše Army recognition.

Partnerstvo objedinjuje ekspertizu kompanije Saronic u oblasti autonomnih pomorskih sistema sa globalnim brodograđevnim iskustvom kompanije Samsung Heavy Industries. Cilj je razvoj brodova nove generacije, ali i produbljivanje industrijske saradnje između Sjedinjenih Država i Južne Koreje.

Saronic donosi iskustvo u razvoju autonomnih površinskih plovila, softverskih arhitektura i proizvodnih metoda prilagođenih masovnoj proizvodnji. Samsung Heavy Industries, s druge strane, raspolaže višedecenijskim iskustvom u projektovanju velikih trgovačkih brodova, upravljanju visoko automatizovanim brodogradilištima i industrijskoj proizvodnji velikih razmera.

Zajedno planiraju da istraže razvoj budućih plovila namenjenih državnim i komercijalnim korisnicima, uz modernizaciju američke proizvodne infrastrukture primenom robotizovane proizvodnje i naprednih industrijskih procesa.

Fokus na veštačkoj inteligenciji i robotizaciji

U saopštenju objavljenom 24. jula 2026. godine, Saronic je naveo da će saradnja biti usmerena i na razvoj digitalnih rešenja za brodogradnju zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, kao i na automatizaciju proizvodnih procesa pomoću robota u budućim brodogradilištima.

Kompanija je dodala da će Samsung Heavy Industries učestvovati u ubrzanju proizvodnje nove generacije autonomnih pomorskih platformi.

Ova saradnja deo je šire strategije industrijskog širenja kompanije Saronic, koja obuhvata izgradnju brodogradilišta Port Alpha vrednog 3,2 milijarde dolara u Braunsvilu u Teksasu, čiji se početak rada očekuje 2028. godine. Pored toga, kompanija ulaže dodatnih 300 miliona dolara u proširenje proizvodnih kapaciteta svog pogona u Franklinu, u saveznoj državi Luizijana.

Obnova američke brodogradnje

Partnerstvo ima mnogo širi značaj od samog razvoja novih brodova. Ono predstavlja odgovor na jednu od najvećih slabosti američkog pomorskog sektora.

Iako Sjedinjene Države i dalje projektuju neka od tehnološki najnaprednijih ratnih plovila na svetu, njihova sposobnost brze izgradnje brodova značajno je oslabila tokom poslednje tri decenije.

Pad komercijalne brodogradnje, slabljenje lanca snabdevanja i nedostatak kvalifikovane radne snage ozbiljno su ograničili proizvodne kapacitete.

Zbog toga obnova američke brodogradnje ne podrazumeva samo izgradnju novih brodogradilišta, već i ponovno stvaranje kompletnog industrijskog ekosistema – od dobavljača i stručne radne snage do moderne proizvodne infrastrukture i industrijskog znanja potrebnog za dugoročno održavanje velike proizvodnje.

Zašto je južnokorejska kompanija važan partner

Upravo u tome Samsung Heavy Industries donosi ogromnu vrednost.

Južnokorejska kompanija poznata je širom sveta po izgradnji LNG tankera, kontejnerskih brodova, priobalnih platformi i drugih velikih komercijalnih plovila koristeći napredne modularne metode gradnje.

Njeno iskustvo obuhvata robotsko zavarivanje, digitalno upravljanje brodogradilištima, automatizovane proizvodne linije i optimizovanu logistiku, što omogućava efikasniju izgradnju složenih brodova uz očuvanje visokog kvaliteta.

Cilj partnerstva nije premeštanje proizvodnje u Južnu Koreju, već prenošenje tih industrijskih znanja i tehnologija u američka brodogradilišta, kako bi domaća proizvodnja iskoristila decenije korejskog iskustva.

Razvoj novih autonomnih plovila

Za kompaniju Saronic, sporazum predstavlja važan korak dalje od dosadašnje uloge proizvođača autonomnih plovila bez posade. Iako još nije predstavljen konkretan zajednički program, očekuje se da će saradnja biti zasnovana na postojećoj porodici bespilotnih površinskih brodova kompanije.

Među njima su:

Spyglass, plovilo dugo šest metara namenjeno pomorskom nadzoru i bezbednosnim misijama;

Cutlass, dužine 14 metara, razvijen za prikupljanje obaveštajnih podataka, zaštitu snaga i pomorske patrole;

Corsair, najveći model predstavljen tokom 2026. godine kao odgovor na rastuće interesovanje američke mornarice za autonomne brodove velikog doplova.

Sva tri plovila zasnovana su na otvorenoj arhitekturi koja omogućava integraciju različitih sistema u zavisnosti od misije – od elektrooptičkih senzora i obaveštajne opreme (ISR), preko bezbednih komunikacionih sistema, do sredstava za elektronsko ratovanje.

Brodovi koji mogu da rade gotovo samostalno

Saradnja dve kompanije ne odnosi se samo na današnje bespilotne brodove. Obe kompanije govore o razvoju plovila „sposobnih za autonomiju“, što ne znači nužno potpuno brodove bez posade.

Takva plovila mogla bi da funkcionišu sa znatno manjim brojem članova posade, dok bi navigacija, upravljanje brodom ili pojedine misijske funkcije bile automatizovane ili nadzirane na daljinu.

Ovakav pristup mogao bi da reši jedan od najvećih problema zapadnih mornarica – kako povećati broj brodova uprkos hroničnom nedostatku ljudstva i sve većim troškovima održavanja.

Autonomna plovila posebno su pogodna za:

prikupljanje obaveštajnih podataka,

pomorski nadzor,

zaštitu flote,

protivminsko delovanje,

logističku podršku,

dugotrajne patrolne misije.

Istovremeno, izlažu znatno manji broj mornara opasnosti, a zbog nižih operativnih troškova omogućavaju raspoređivanje većeg broja plovila na širokom području.

U okviru koncepta američke mornarice Distributed Maritime Operations, ovakvi brodovi mogli bi da povećaju otpornost flote tako što bi rasporedili pomorske snage na većem prostoru, otežali protivniku izbor ciljeva i omogućili da razarači, fregate i amfibijski brodovi budu angažovani na najzahtevnijim borbenim zadacima.

Strateški odgovor na rast Kine

Kako kineska brodograđevna industrija danas značajno nadmašuje američku i po komercijalnoj proizvodnji i po industrijskim kapacitetima, Vašington sve više posmatra brodogradnju kao pitanje nacionalne bezbednosti, a ne samo kao industrijsku granu.

Savremena mornarica ne zavisi samo od naprednih ratnih brodova, već i od sposobnosti da ih brzo izgradi, popravi ili zameni tokom dugotrajnih kriza.

U tom kontekstu, sporazum između kompanija Saronic i Samsung Heavy Industries predstavlja mnogo više od običnog poslovnog partnerstva. On odražava širu strategiju Sjedinjenih Država da, uz pomoć savezničkog industrijskog znanja, obnove domaće brodograđevne kapacitete, ojačaju američku pomorsku industriju i prodube dugoročnu odbrambenu saradnju sa Južnom Korejom u sve izazovnijem bezbednosnom okruženju na svetskim morima.

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