Zaboravljeno voće se vraća na velika vrata - kilogram dostiže cenu od 7 evra

Voće koje su mnogi u detinjstvu brali u starinskim voćnjacima ponovo privlači pažnju. Ogrozd, prepoznatljiv po zelenim, žutim ili crvenkastim bobicama osvežavajućeg i blago kiselkastog ukusa, sve češće se može pronaći na pijacama, u baštama i domaćim zasadima, piše Dnevno.
Iako je godinama bio zapostavljen zbog popularnijeg bobičastog voća poput jagoda, malina i borovnica, ogrozd se danas vraća zahvaljujući bogatom nutritivnom sastavu i brojnim mogućnostima upotrebe.
Ogrozd je bogat vitaminom C i važnim nutrijentima
Jedna od najvećih prednosti ogrozda jeste visok sadržaj vitamina C, koji ima važnu ulogu u funkcionisanju imunog sistema.
Vitamin C pomaže zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i učestvuje u stvaranju kolagena, proteina važnog za zdravlje kože, zglobova i krvnih sudova.
Pored vitamina C, ogrozd sadrži i minerale, biljna jedinjenja i antioksidanse koji doprinose opštem zdravlju organizma.
Voće koje pomaže probavi i održavanju telesne težine
Ogrozd je bogat prehrambenim vlaknima, koja imaju važnu ulogu u pravilnom radu sistema za varenje.
Redovno unošenje vlakana može doprineti boljoj probavi, sprečavanju zatvora i održavanju ravnoteže korisnih bakterija u crevima.
Vlakna takođe mogu pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi i produžiti osećaj sitosti, zbog čega je ogrozd dobar izbor za one koji vode računa o ishrani.
Pošto ima malo kalorija, a mnogo korisnih sastojaka, može biti idealna užina tokom dana.
Ogrozd čuva srce i krvne sudove
Kombinacija vlakana, antioksidanasa i biljnih jedinjenja čini ogrozd korisnim delom zdrave ishrane.
Vlakna mogu doprineti održavanju povoljnog nivoa holesterola, dok antioksidansi pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.
Zbog toga se ovo voće često povezuje sa podrškom zdravlju kardiovaskularnog sistema.
Koristi se i za negu kože
Zbog visokog sadržaja vitamina C i antioksidanasa, ogrozd je zanimljiv i u oblasti prirodne nege kože.
Ishrana bogata ovim sastojcima može doprineti zaštiti kože od štetnih spoljašnjih uticaja i pomoći u očuvanju njenog zdravog izgleda.
Kako se jede ogrozd?
Ogrozd se najčešće jede svež, nakon uklanjanja peteljki, ali njegova upotreba je veoma raznovrsna.
Blago kiselkast ukus odlično se kombinuje sa:
- grčkim jogurtom,
- medom,
- orašastim plodovima,
- ovsenim kašama,
- voćnim salatama,
- smutijima.
Tradicionalno se koristi za pripremu džemova i kompota, dok se u modernoj kuhinji sve češće dodaje i slanim jelima, posebno uz kremaste sireve.
Kilogram ogrozda može da dostigne cenu od 7 evra
Osim zdravstvenih prednosti, ogrozd privlači pažnju i zbog mogućnosti zarade.
Prema podacima sa tržišta, cena svežeg ogrozda kod domaćih proizvođača može da se kreće oko 5 do 7 evra po kilogramu.
Zbog toga sve više ljudi razmatra sadnju nekoliko sadnica u svojim dvorištima ili manjim zasadima, posebno jer ovo voće ne zauzima mnogo prostora, a potražnja za domaćim i manje poznatim vrstama voća raste.
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