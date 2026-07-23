Zaboravljeno voće se vraća na velika vrata - kilogram dostiže cenu od 7 evra

Voće koje su mnogi u detinjstvu brali u starinskim voćnjacima ponovo privlači pažnju. Ogrozd, prepoznatljiv po zelenim, žutim ili crvenkastim bobicama osvežavajućeg i blago kiselkastog ukusa, sve češće se može pronaći na pijacama, u baštama i domaćim zasadima, piše Dnevno.

Iako je godinama bio zapostavljen zbog popularnijeg bobičastog voća poput jagoda, malina i borovnica, ogrozd se danas vraća zahvaljujući bogatom nutritivnom sastavu i brojnim mogućnostima upotrebe.

Ogrozd je bogat vitaminom C i važnim nutrijentima

Jedna od najvećih prednosti ogrozda jeste visok sadržaj vitamina C, koji ima važnu ulogu u funkcionisanju imunog sistema.

Vitamin C pomaže zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i učestvuje u stvaranju kolagena, proteina važnog za zdravlje kože, zglobova i krvnih sudova.

Pored vitamina C, ogrozd sadrži i minerale, biljna jedinjenja i antioksidanse koji doprinose opštem zdravlju organizma.

Voće koje pomaže probavi i održavanju telesne težine

Ogrozd je bogat prehrambenim vlaknima, koja imaju važnu ulogu u pravilnom radu sistema za varenje.

Redovno unošenje vlakana može doprineti boljoj probavi, sprečavanju zatvora i održavanju ravnoteže korisnih bakterija u crevima.

Vlakna takođe mogu pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi i produžiti osećaj sitosti, zbog čega je ogrozd dobar izbor za one koji vode računa o ishrani.

Pošto ima malo kalorija, a mnogo korisnih sastojaka, može biti idealna užina tokom dana.

Ogrozd čuva srce i krvne sudove

Kombinacija vlakana, antioksidanasa i biljnih jedinjenja čini ogrozd korisnim delom zdrave ishrane.

Vlakna mogu doprineti održavanju povoljnog nivoa holesterola, dok antioksidansi pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

Zbog toga se ovo voće često povezuje sa podrškom zdravlju kardiovaskularnog sistema.

Koristi se i za negu kože

Zbog visokog sadržaja vitamina C i antioksidanasa, ogrozd je zanimljiv i u oblasti prirodne nege kože.

Ishrana bogata ovim sastojcima može doprineti zaštiti kože od štetnih spoljašnjih uticaja i pomoći u očuvanju njenog zdravog izgleda.

Kako se jede ogrozd?

Ogrozd se najčešće jede svež, nakon uklanjanja peteljki, ali njegova upotreba je veoma raznovrsna.

Blago kiselkast ukus odlično se kombinuje sa:

grčkim jogurtom,

medom,

orašastim plodovima,

ovsenim kašama,

voćnim salatama,

smutijima.

Tradicionalno se koristi za pripremu džemova i kompota, dok se u modernoj kuhinji sve češće dodaje i slanim jelima, posebno uz kremaste sireve.

Kilogram ogrozda može da dostigne cenu od 7 evra

Osim zdravstvenih prednosti, ogrozd privlači pažnju i zbog mogućnosti zarade.

Prema podacima sa tržišta, cena svežeg ogrozda kod domaćih proizvođača može da se kreće oko 5 do 7 evra po kilogramu.

Zbog toga sve više ljudi razmatra sadnju nekoliko sadnica u svojim dvorištima ili manjim zasadima, posebno jer ovo voće ne zauzima mnogo prostora, a potražnja za domaćim i manje poznatim vrstama voća raste.

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