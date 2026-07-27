Zakonom o akcizama koji se sada primenjuje propisano je da u slučaju rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koji negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, vlada može privremeno smanjiti iznose akciza iz člana 9. tog zakona utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20 odsto poslednjih objavljenih iznosa akciza.

Predloženim izmenama brisan je deo koji kaže da umanjenje ne može da bude veće od 20 procenata. Nacrtom je predložena i promena u vezi sa iznosima akciza u slučaju pada cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Definisano je i kako se dinarski iznosi akciza na derivate nafte usklađuju sa godišnjom inflacijom. Tekstovi Nacrta zakona o izmenama Zakona o akcizama, kao i odredbe Zakona o akcizama koje se menjaju objavljene su na sajtu Ministarstva finansija, piše Tanjug.

Kako su naveli iz ministarstva u toku je dostavljanje sugestija i primedbi na predložena rešenja a one se mogu dostaviti do četvrtka, 30. jula i to poštom Ministarstvu finansija – Sektor za fiskalni sistem, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd i elektronskom poštom na imejl adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

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