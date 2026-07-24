Na benzinskim pumpama postavljena su obaveštenja o ograničavanju točenja goriva na kojima, između ostalog, piše: "Poštovani i cenjeni kupci, obaveštavamo vas da se od 24. jula 2026. godine uvodi privremeno ograničenje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljeg".

Napominje se da je maksimalna kolicina goriva po jednom točenju ograničena na 300 litara, prenosi portal Indeks.hr

Ni INA ni petrol ne navode razlog ograničenja točenja goriva.

Ovakva objava je postavljena na jednoj od pupi INE, a slične su viđene i na benzinskim pumpama Petrola.

Hrvatski premijer Andrej Plenković potvrdio je da će cene goriva rasti i dodao da su mogućnosti Vlade u određivanju novih cena goriva na telefonskoj sednici u ponedeljak - limitirane.

"Učinićemo ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo nastaviti subvencionirati građane i privredu", rekao je on.

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