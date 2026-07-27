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Biz Lifestyle

Prava istina je isplivala - kuće za 1 evro, ostvarenje sna ili skupo mučenje

Poslednjih godina, domaće i svetske medije preplavile su vesti o kupovini kuća na prelepim lokacijama i to po ceni od samo jednog evra. 

Autor:  Stanko Stamenković
27.07.2026.13:54
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Prava istina je isplivala - kuće za 1 evro, ostvarenje sna ili skupo mučenje
Foto: MaxZolotukhin / Shutterstock.com
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Inicijativa za kuće od jednog evra, pokrenuta je u brojnim ruralnim italijanskim mestima. Cilj je jasan - oživeti sela koja se polako gase prodajom zapuštenih kuća po simboličnoj ceni kupcima koji su spremni da ih renoviraju. Više od 80 gradova i sela učestvuje u ovom programu, koji je postao međunarodna senzacija, izazivajući istovremeno veliko interesovanje, ali i sumnju.

Tim sa Jutjub kanala Yes theory odlučio je da istraži koliko su ove ponude zaista stvarne, a na put su poveli i skeptika koji je u početku sumnjao u verodostojnost čitave inicijative. Njihovo putovanje odvelo ih je u srce Sicilije, u mesta poput Sambuke i Musomelija, gde su kuće od jednog evra privukle pažnju ljudi iz celog sveta.

Od jednog do 150.000 evra, za čas

Po dolasku su zatekli živopisna sela u kojima se napuštene kuće smenjuju sa pažljivo obnovljenim domovima. Iako su pojedini meštani i doseljenici prihvatili ovu inicijativu i uložili desetine hiljada evra u obnovu nekretnina, ispostavilo se da gotovo niko zapravo nije kupio kuću za samo jedan evro. Troškovi renoviranja često višestruko premašuju početnu cenu i mogu da dostignu više od 150.000 evra, jer su mnoge zgrade u veoma lošem stanju.

Palermo

Uprkos tim izazovima, sela pokazuju jasne znake oporavka. Lokalne zajednice ponovo oživljavaju, otvaraju se društveni klubovi i novi biznisi, a pojedini vlasnici su spojili više kuća u jednu veliku porodičnu nekretninu, pokazujući kakav potencijal ove građevine imaju. Ipak, udaljena lokacija i nedovoljno razvijena infrastruktura i dalje predstavljaju ozbiljne prepreke.

Tokom putovanja promenio se i stav skeptika, koji je priznao da su ga lepota ovih mesta i snažan osećaj zajedništva prijatno iznenadili. Ipak, ostao je oprezan zbog visokih finansijskih ulaganja i praktičnih izazova koje ovakav poduhvat nosi.

Nije prevara, ali je daleko od jednog evra

Zaključak istraživanja bio je da je cena od jednog evra uglavnom simbolična, jer kupce očekuju značajni troškovi obnove. Međutim, program je uspeo da udahne novi život pojedinim zaboravljenim italijanskim selima.

Na kraju, šema kupovine kuća za jedan evro nije ni brzo rešenje ni prevara, već složena prilika koja zahteva ozbiljnu posvećenost, vreme i ulaganja. Za one koji sanjaju mirniji način života i spremni su da prihvate izazove, ova italijanska sela pružaju jedinstvenu šansu da postanu deo obnove lokalne zajednice.

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