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Bez diplome, sami organizujete radno vreme, a zarada i preko 2.000 evra - posao koji trenutno "cveta" u Srbiji

Pletenje kikica postalo je isplativ posao u Srbiji. Cene jedne frizure idu i do 250 evra, a mesečna zarada može premašiti 2.000 evra, u zavisnosti od broja klijenata i vrste usluge.

Autor:  Dubravka Jovanović
27.07.2026.13:32
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Bez diplome, sami organizujete radno vreme, a zarada i preko 2.000 evra - posao koji trenutno "cveta" u Srbiji
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Sve više žena u Srbiji pretvara veštinu pletenja kikica u unosan posao. Potražnja za afro kikicama, box braids i drugim vrstama pletenica raste iz godine u godinu, a u Beogradu pojedini majstori za jedan termin naplaćuju i više od 200 evra. Kada se sve sabere, mesečna zarada može da premaši i 2.000 evra.

Poslovi u industriji lepote poslednjih godina beleže veliki rast, a među njima se posebno izdvaja pletenje kikica. Ono što je nekada bila usluga rezervisana za mali broj klijenata danas je postalo tražena frizerska tehnika, posebno među mlađim ženama koje žele dugotrajnu frizuru ili se spremaju za letovanje i festivale.

U zavisnosti od vrste kikica, dužine kose i vremena potrebnog za izradu, cena jedne frizure može značajno da varira.

Koliko košta pletenje kikica?

U Beogradu se cene najčešće kreću u sledećim okvirima:

  • jednostavnije kikice – od 50 do 100 evra;
  • srednje zahtevne frizure – od 100 do 180 evra;
  • afro kikice i box braids sa dodatnom kosom – od 180 do 250 evra, a kod pojedinih salona i više.

Na cenu utiču gustina i dužina kose, broj kikica, vrsta materijala, kao i vreme potrebno za izradu.

Koliko može da se zaradi mesečno?

Zarada zavisi od broja klijenata, ali računica pokazuje da ovaj posao može biti veoma isplativ.

Na primer:

  • dve mušterije nedeljno po 100 evra donose oko 800 evra mesečno;
  • tri mušterije nedeljno po 120 evra donose oko 1.400 evra mesečno;
  • pet mušterija nedeljno po 120 evra može doneti i oko 2.400 evra mesečno pre odbitka troškova.

Naravno, od ukupnog prihoda treba odbiti troškove materijala, opreme, prostora i poreza, ukoliko se posao obavlja registrovano.

Najveći izazov je vreme

Za razliku od klasičnog šišanja ili feniranja, pletenje kikica zahteva mnogo strpljenja.

Jedna frizura može da traje:

  • od jednog do tri sata za jednostavnije pletenice;
  • od pet do deset sati za sitne afro kikice ili box braids.

Zbog toga mnogi frizeri zakazuju termine i po nekoliko nedelja unapred.

Društvene mreže postale najbolja reklama

Veliki broj klijenata danas frizere pronalazi preko Instagrama, TikToka i Fejsbuka.

Fotografije gotovih frizura, video-snimci procesa rada i preporuke zadovoljnih mušterija često donose više novih klijenata nego klasično oglašavanje.

Upravo zato mnogi koji tek ulaze u ovaj posao najpre ulažu u kvalitetne fotografije i prisustvo na društvenim mrežama.

Da li se ovaj posao isplati?

Sve veća potražnja pokazuje da tržište za ovu uslugu postoji.

Posebno tokom proleća i leta, kada raste interesovanje za dugotrajne frizure, termini se brzo popunjavaju.

Za one koji imaju iskustva, brzinu i stalnu bazu klijenata, pletenje kikica može biti ne samo dodatni izvor prihoda, već i posao od kog može pristojno da se živi.

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Srbija posao zarada pletenje kikica

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