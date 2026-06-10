Cilj zahteva je da se kompaniji omogući nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i nakon 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence koju je OFAC izdao u aprilu ove godine.

Kako navodi NIS, u zahtevu je posebno istaknut značaj redovnog poslovanja kompanije za stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima, naročito imajući u vidu aktuelna dešavanja na globalnom tržištu energenata.

Kompanija je takođe ukazala na činjenicu da su pregovori o promeni vlasničke strukture u poodmakloj fazi, što je jedan od razloga zbog kojih je OFAC u prethodnom periodu više puta produžavao važenje posebne licence.

Podsećanja radi, američka administracija je tokom prethodnih meseci u nekoliko navrata odobravala privremena produženja kako bi NIS mogao da nastavi sa redovnim poslovanjem dok traje proces rešavanja pitanja vlasničke strukture.

Nova odluka OFAC-a očekuje se pre isteka važeće licence, odnosno do 16. juna, a njen ishod mogao bi da bude od značaja za dalje poslovanje kompanije i stabilnost domaćeg tržišta goriva.

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