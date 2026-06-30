Čuvena pekara zatvara vrata posle 137 godina poslovanja

Time se završava tradicija duga 137 godina, a trajno se zatvaraju centralna proizvodnja i deset poslovnica u Bavarskoj.

Kompanija, osnovana 1889. godine, krajem 2024. podnela je zahtev za stečaj, dok je postupak zvanično otvoren 1. decembra iste godine. U tom trenutku zapošljavala je oko 470 radnika, a još nije poznato koliko će njih zadržati novi vlasnici koji su preuzeli deo prodajne mreže.

Gasi se proizvodnja i deset poslovnica

Najveći udarac predstavlja zatvaranje centralne pekare u Olhingu, gde su se nalazili proizvodni pogon, uprava i sedište porodične kompanije. Proizvodnja je potpuno obustavljena 31. maja.

Stečajni stručnjak Tobijas Zorg iz kompanije dmp solutions izjavio je da za proizvodni pogon i upravno sedište nije pronađeno održivo rešenje koje bi omogućilo nastavak poslovanja. Poslovnica na istoj lokaciji nastavlja rad pod novim zakupcem koji prodaje pekarske proizvode drugih proizvođača.

Deo poslovnica nastavlja da radi

Iako kompanija prestaje da postoji, deo njene prodajne mreže nastavlja poslovanje pod novim vlasnicima.

Ukupno 17 poslovnica preuzele su druge pekarske kompanije. Pekara Wünsche preuzima deset lokacija, Privatbäckerei Wimmer, Hasi Schmeckerbäcker i Bäckerei Ziegler po dve, dok jednu poslovnicu preuzima Bäckerei und Konditorei Kreitmaier, piše Fenix de.

Stečajni upravitelj prvobitno je pokušao da pronađe kupca za celu kompaniju, ali takvo rešenje nije postignuto.

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