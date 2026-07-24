Nedostatak čistačica, veliki obim posla, teški uslovi rada i niske plate postali su ozbiljan problem u hrvatskim bolnicama. Radnice zadužene za održavanje higijene svakodnevno obavljaju izuzetno odgovoran posao, posebno u operacionim salama, gde su standardi čišćenja mnogo stroži nego u drugim prostorima, prenosi Zagrebinfo.

Jedna čistačica zagrebačke bolnice ispričala je kako izgleda njihov radni dan i tvrdi da se od njih traži mnogo više od običnog čišćenja, dok su za taj posao nedovoljno plaćene i zaštićene.

Bolnicama nedostaju čistačice, sindikat traži promene

Problem nedostatka spremačica posebno je izražen u KBC Zagreb, gde je sindikat upozorio na manjak radnika i zatražio hitnu korekciju koeficijenata za zaposlene na radnim mestima za koja je potrebna završena osnovna škola.

Sindikalni predstavnici traže i širu reformu sistema plata u javnim i državnim službama, smatrajući da su pojedina radna mesta potcenjena u odnosu na odgovornost koju nose.

"Ne vode nas kao kvalifikovane radnike"

Čistačica jedne zagrebačke bolnice navodi da se njihov posao često potcenjuje.

"Ne priznaju vam srednju školu i vode vas kao nekvalifikovanog radnika. Već tu ste zakinuti. Bolnice nemaju ni plaćen topli obrok. Radimo u operacionim salama i izložene smo zračenju, a za to ne dobijamo nikakvu naknadu."

Prema njenim rečima, rad u operacionim salama zahteva posebnu odgovornost, jer higijenski standardi moraju biti izuzetno visoki.

Čistačice rade mnogo više od čišćenja

Kako tvrdi sagovornica, njihov posao uključuje brojne dodatne obaveze koje, prema njenim rečima, prevazilaze klasično održavanje prostora.

Navodi da, osim čišćenja operacionih sala, često peru posuđe, održavaju kuhinjske prostore, iznose smeće i obavljaju druge poslove.

"Čistimo sale, na kraju smene peremo svima klompe, čistimo kuhinju koju toliko uprljaju da ne znate odakle da krenete. Nosimo smeće napolje jer popodne nema nikoga. Nosimo teške kese pune vode kada se rade određeni zahvati. Brinemo i o doručku, ručku i večeri."

"Za sve što radimo plata je 950 evra"

Prema rečima sagovornice, plata za obim posla koji obavljaju iznosi oko 950 evra.

Ona tvrdi da se broj obaveza povećava zbog manjka zaposlenih, dok se postojeći radnici suočavaju sa sve većim pritiskom.

"Ubijamo se od posla. Ljudi potpisuju opomene pred otkaz jer više ne žele da rade u sali. Ponižavaju nas."

Radnice upozoravaju na težinu posla i nedostatak podrške

Čistačica navodi i da radnici nemaju dovoljnu podršku nadređenih, kao i da smatra da bi kontrole uslova rada morale biti češće.

Posebno problematičnim ocenjuje način sprovođenja inspekcijskih nadzora, tvrdeći da se kontrole često unapred najavljuju.

Higijena u bolnicama zahteva posebne standarde

Za razliku od čišćenja u drugim objektima, održavanje higijene u bolnicama zahteva posebne procedure, naročito u operacionim blokovima.

Čistačice imaju važnu ulogu u sprečavanju infekcija i očuvanju bezbednosti pacijenata, zbog čega zaposleni ističu da njihov rad mora biti adekvatno vrednovan i plaćen.

Problem nedostatka osoblja u bolnicama tako dodatno povećava pritisak na postojeće radnike koji svakodnevno obavljaju zahtevne i odgovorne poslove.

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