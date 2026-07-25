EUR EUR 117,07 117,42din 117,77
USD USD 102,40 102,70din 103,01
CAD CAD 72,79 73,00din 73,22
AUD AUD 71,83 72,05din 72,26
GBP GBP 137,03 137,45din 137,86
CHF CHF 125,88 126,26din 126,64
KURSNA LISTA

Region

Crnogorci uvode nova pravila za strane radnike

Crna Gora planira uvođenje jedinstvene dozvole za boravak i rad stranaca, uz obaveznu saglasnost Zavoda za zapošljavanje i povezivanje evidencija više državnih institucija.

 

Autor:  Stanko Stamenković
25.07.2026.09:12
0
Crnogorci uvode nova pravila za strane radnike
Foto: Shutterstock
Vaša terasa je prilika za zaradu - gajite popularnu biljku i napravite biznis
Foto: Oksana Yermoshenko / Shutterstock.com
 Vaša terasa je prilika za zaradu - gajite popularnu biljku i napravite biznis
Prethodna vest

Vlada Crne Gore priprema novi sistem izdavanja dozvola za boravak i rad stranaca, koji bi trebalo da pojača kontrolu poslodavaca, naplatu poreza i doprinosa, kao i usklađenost domaćih propisa sa pravilima Evropske unije.

Prema informacijama objavljenim na veb-sajtu Vlade, planirano je uvođenje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad, koju bi i dalje izdavalo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), ali tek nakon dobijanja saglasnosti Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

To znači da bez pozitivnog mišljenja Instituta, dozvola više ne bi mogla biti izdata, piše Investitor, prenosi B92.

MUP izdaje, Institut proverava tržište rada

Čak i u novom sistemu, MUP bi primao zahteve, proveravao potpunost i verodostojnost dokumentacije, utvrđivao identitet podnosioca zahteva i pribavljao podatke iz službenih evidencija.

Zavod za zapošljavanje bi, s druge strane, procenjivao da li su ispunjeni uslovi za pristup stranca crnogorskom tržištu rada. Provera bi obuhvatala potrebe tržišta, ispunjenost uslova poslodavca, moguće zabrane zapošljavanja, kontrolu tržišta rada i raspoložive kvote.

Vlada smatra da bi ovu oblast trebalo urediti posebnim zakonom o zapošljavanju i samozapošljavanju stranaca. Time bi se jasno razgraničile nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Poseban propis bi takođe trebalo da obuhvati zapošljavanje državljana zemalja članica EU i članova njihovih porodica, koji nakon pristupanja Crne Gore Uniji neće biti obuhvaćeni klasičnim režimom radnih dozvola.

Podaci o poslodavcima proveravaće se iz više evidencija.

Novi sistem podrazumeva znatno širu elektronsku razmenu podataka između državnih institucija.

Poreska uprava bi trebalo da omogući proveru poreskih obaveza i finansijskog poslovanja poslodavaca, kao i uvid u podatke o registraciji preduzeća, stečajevima, likvidacijama i njihovom poslovnom statusu u Centralnom registru poslovnih subjekata.

Fond za zdravstveno osiguranje bi pružao podatke o socijalnom osiguranju radnika i aktivnom poslovanju poslodavaca, dok bi Inspektorat rada pružao informacije o prethodno utvrđenim nepravilnostima u zapošljavanju i angažovanju stranaca.

Cilj je da institucije imaju potpuniju sliku o poslodavcu prilikom odlučivanja o dozvoli, umesto da se provera završava samo na dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev.

Broj dozvola se gotovo udvostručio za četiri godine

Potreba za strožom kontrolom objašnjava se snažnim porastom broja stranaca koji dobijaju dozvole za boravak i rad u Crnoj Gori.

Tokom 2021. godine izdato je 20.580 dozvola, a taj broj je porastao na 29.319 u 2022. i na 38.943 u 2023. godini. U 2024. godini izdato je 38.019 dozvola, dok je 2025. godine dostignut rekord od 40.567.

To znači da se broj izdatih dozvola u periodu od 2021. do 2025. godine povećao za više od 97 procenata, odnosno praktično se udvostručio.

Od početka 2026. godine do 1. juna izdato je još 14.778 dozvola.

Prema važećem Zakonu o strancima, dozvole se mogu izdati u svrhu zapošljavanja, sezonskog zapošljavanja i rada delegiranih radnika, dok godišnju kvotu određuje Vlada u skladu sa migracionom politikom i potrebama tržišta rada.

Pitanje od 60 miliona evra

U Vladinom dokumentu posebno je otvoreno pitanje koliko država zapravo prikupi poreza, doprinosa i drugih obaveza nakon izdavanja dozvola.

Prema Zakonu o strancima, poslodavac je dužan da u roku od 24 sata od izdavanja dozvole zaključi ugovor o radu sa strancem i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje.

Vlada upozorava da angažovanje neprijavljenih stranih radnika, pored kršenja propisa, proizvodi značajne fiskalne posledice i stvara nelojalnu konkurenciju za poslodavce koji uredno izmiruju svoje obaveze.

U informaciji se navodi ilustrativna računica prema kojoj bi, uz oko 40.000 izdatih dozvola i minimalne mesečne javne obaveze od oko 120 evra po radniku, u budžet trebalo da se uplaćuje oko 4,8 miliona evra mesečno, odnosno približno 60 miliona evra godišnje.

Stoga Vlada postavlja pitanje da li je taj iznos zaista uplaćen u budžet tokom 2025. godine.

Međutim, navedeni iznos ne predstavlja fiksnu procenu poreskog gubitka, već okvirni proračun potencijalnih prihoda. Stvarni iznos zavisi od trajanja radnog angažovanja, visine zarade, vrste ugovora i broja radnika koji su propisno prijavljeni.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

poslodavci Crna Gora radnici sezonski radnici

Povezane vesti

Godinama je delio bonuse, sada sprema hiljade otkaza - Porše u velikim problemima
Editorial credit: Michael John Manning / Shutterstock.com

Godinama je delio bonuse, sada sprema hiljade otkaza - Porše u velikim problemima

19:00 | 0
Kompanije nude mornarima šest mesečnih plata za plovidbu kroz Ormuski moreuz
somkanae sawatdinak / Shutterstock.com

Kompanije nude mornarima šest mesečnih plata za plovidbu kroz Ormuski moreuz

09:26 | 0
Besplatne ležaljke, ali ne za sve - nova pravila na crnogorskim plažama izazvala buru
lilaclion/Shutterstock

Besplatne ležaljke, ali ne za sve - nova pravila na crnogorskim plažama izazvala buru

12:05 | 0
Gradi i nudi posao, ali nema kuća za radnike - planiraju najjeftinije rešenje za krov nad glavom
Foto: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock.com

Gradi i nudi posao, ali nema kuća za radnike - planiraju najjeftinije rešenje za krov nad glavom

12:03 | 0
Samo za nostalgičare - snimak Budve iz 1963. godine oduševio mnoge
Foto: xbrchx / Shutterstock.com

Samo za nostalgičare - snimak Budve iz 1963. godine oduševio mnoge

09:48 | 0
Komentari (0)

Region

Stigle prve restrikcije u Hrvatskoj - dve najveće kompanije ograničile prodaju goriva
Editorial credit: vivooo / Shutterstock.com

Stigle prve restrikcije u Hrvatskoj - dve najveće kompanije ograničile prodaju goriva

18:31 Region
"Ubijamo se od posla za 950 evra, a oni nas ponižavaju" - čistačica otkrila kako izgleda rad u hrvatskoj bolnici
ALPA PROD/shutterstock.com

"Ubijamo se od posla za 950 evra, a oni nas ponižavaju" - čistačica otkrila kako izgleda rad u hrvatskoj bolnici

09:15 Region
Greška u aplikaciji pretvorila običnog korisnika u "dužnika" od 50 miliona evra - objašnjenje je jednostavno
voronaman/shutterstock.com

Greška u aplikaciji pretvorila običnog korisnika u "dužnika" od 50 miliona evra - objašnjenje je jednostavno

08:14 Region
Otvorio aplikaciju posle ažuriranja i ugledao minus od skoro 100 miliona
Foto: NoMoreStock / Shutterstock

Otvorio aplikaciju posle ažuriranja i ugledao minus od skoro 100 miliona

20:00 Region
Dva piva bez računa zatvorila kafiće usred sezone - slučaj koji je podelio Hrvatsku
ilona_mika/shutterstock.com

Dva piva bez računa zatvorila kafiće usred sezone - slučaj koji je podelio Hrvatsku

18:00 Region
Velika promena za buduće penzionere - granica od 65 godina više neće važiti u Mađarskoj
SeventyFour/shutterstock.com

Velika promena za buduće penzionere - granica od 65 godina više neće važiti u Mađarskoj

14:25 Region
Poslovali bez dugova, ali su morali da zatvore lokal - Poreska uprava objavila razloge
BearFotos/shutterstock.com

Poslovali bez dugova, ali su morali da zatvore lokal - Poreska uprava objavila razloge

09:26 Region
Samo za nostalgičare - snimak Budve iz 1963. godine oduševio mnoge
Foto: xbrchx / Shutterstock.com

Samo za nostalgičare - snimak Budve iz 1963. godine oduševio mnoge

09:48 Region
Mislio je da ulaže novac, a ostao bez više od 20.000 evra - sve je počelo jednim pozivom
gpointstudio / shutterstock

Mislio je da ulaže novac, a ostao bez više od 20.000 evra - sve je počelo jednim pozivom

19:02 Region
"Znate li šta traže pre nego im prodam voće" - Bosanac otkrio neobične zahteve kupaca
NataliaPopova/Shutterstock

"Znate li šta traže pre nego im prodam voće" - Bosanac otkrio neobične zahteve kupaca

11:50 Region

Najnovije

Najčitanije

1H

Crnogorci uvode nova pravila za strane radnike

1H

Vaša terasa je prilika za zaradu - gajite popularnu biljku i napravite biznis

1H

Svi punoletni građani Srbije dobiće 6.000 dinara, poznat i datum isplate

2H

Ukidanje američkih carina Srbiji - Mali: "Sjajna vest, slede nova ulaganja"

2H

Iz Emirata poručuju Boingu - pretvorite vaše avione u konzerve za pasulj

1D

Nekad zabranjeno hrvatsko ostrvo danas je magnet za turiste - više od 50 godina bilo je vojna tajna

21H

Počinje isplata julskih penzija - poznati svi datumi, i ko prvi dobija novac

22H

Stan na dan u Beogradu - koliko košta smeštaj, gde su najjeftiniji apartmani i kada su cene najviše

21H

Gastarbajter priznao koliko zarađuje u Nemačkoj - "Na kraju meseca mi ostane manje nego nekome u Bosni"

20H

Kafa za 2 evra, ručak 15 - cene bajkovitog ostrva oduševljavaju turiste sa Balkana

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 102,4 102,7 103,01
CAD CAD 72,79 73,0 73,22
AUD AUD 71,83 72,05 72,26
GBP GBP 137,03 137,45 137,86
CHF CHF 125,88 126,26 126,64

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.234,00 €
ETH ETH 1.632,82 €
LTC LTC 40,76 €
DOT DOT 0,71 €
BCH BCH 185,02 €
LINK LINK 7,33 €
BNB BNB 497,14 €
XMR XMR 324,65 €
Powered by CoinGecko API