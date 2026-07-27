Gamzigradska Banja, nadomak Zaječara, spojila je ono što retko koja destinacija može da ponudi - lekovitu termalnu vodu, mir prirode i tragove jednog od najmoćnijih carstava u istoriji.

Ovo je banja za one koji ne traže buku i gužvu, već nekoliko dana odmora uz šetnju, čist vazduh i mogućnost da zakorače u prošlost staru više od 1.700 godina.

Mesto gde su se lečili i stari Rimljani

Gamzigradska Banja nalazi se u blizini Zaječara, u dolini Crnog Timoka, a poznata je po svojim termalnim izvorima koji su decenijama razlog dolaska brojnih posetilaca.

Temperatura vode i njen mineralni sastav učinili su ovu banju poznatom kao mesto za rehabilitaciju i oporavak, naročito kod problema sa lokomotornim sistemom i krvnim sudovima.

Iako danas nema popularnost nekih većih banjskih centara, upravo ta mirnoća postaje njen adut – ovde nema masovnog turizma, već atmosfera malog mesta u kojem se vreme odvija sporije.

Carska palata koja čuva tajnu rimskog vladara

Najveća posebnost Gamzigradske Banje nije samo njena voda, već činjenica da se u njenoj neposrednoj blizini nalazi Feliks Romulijana – jedna od najvažnijih rimskih građevina na prostoru Srbije.

Kompleks je podigao rimski car Galerije krajem 3. i početkom 4. veka kao svoju carsku rezidenciju i mesto posvećeno njegovoj majci Romuli. Zbog izuzetne istorijske vrednosti, Feliks Romulijana je 2007. godine upisana na UNESCO listu svetske baštine.

Posetioci tako mogu da spoje odmor i istoriju – pre podne šetnja kroz ostatke rimskih bedema, kula i mozaika, a popodne uživanje u miru banjskog kraja.

Zašto je ova banja sve zanimljivija turistima?

U vreme kada mnogi traže povoljnije destinacije u Srbiji, Gamzigradska Banja privlači pažnju jer nudi nešto drugačije.

Nije samo mesto za lečenje i rehabilitaciju, već destinacija za vikend odmor, izlet ili beg iz gradske gužve. Posebno je zanimljiva ljudima koji žele da obiđu manje poznate krajeve Srbije i otkriju mesta koja još nisu preplavljena turistima.

Blizina Zaječara, mogućnost obilaska Feliks Romulijane i priroda istočne Srbije daju ovoj banji dodatnu vrednost.

Koliko košta odmor u Gamzigradskoj Banji?

Za razliku od najpoznatijih srpskih banja, gde cene tokom sezone mogu značajno da porastu, Gamzigradska Banja i dalje važi za jednu od pristupačnijih opcija.

Prema dostupnim ponudama smeštaja, noćenje u jednostavnijem privatnom smeštaju može se pronaći okvirno od 1.500 do 3.500 dinara po osobi, dok se komfornije opcije kreću uglavnom od 3.500 do 6.000 dinara po osobi za noć, u zavisnosti od termina, opremljenosti i usluge.

Za vikend odmor za dve osobe, sa dva noćenja, potrebno je izdvojiti približno 6.000 do 12.000 dinara za smeštaj, dok konačan iznos zavisi od dodatnih troškova – hrane, izleta i sadržaja koje gosti koriste.

Banja koja tek čeka da bude otkrivena

Gamzigradska Banja možda nema reklamu velikih turističkih centara, ali ima ono što mnogi danas traže - autentičnost.

U jednom danu moguće je obići ostatke rimskog carstva, uživati u termalnoj vodi i provesti vreme u prirodi, daleko od gužve i ubrzanog ritma života.

Dok se mnogi okreću poznatim destinacijama, ova banja na istoku Srbije čuva svoju tišinu i priču koja traje vekovima.

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