Štrajk pogađa i prelaze Dojrani i Niki (Međitlija). Planirano je da putnička vozila budu propuštana jednom na svakih 10 minuta u periodu od 6 do 10 časova po grčkom vremenu, dok je teretni saobraćaj potpuno obustavljen.

Protest se održava u jeku letnje turističke sezone, zbog čega se očekuju duža zadržavanja i formiranje kolona, posebno na prelazu Evzoni, koji je tokom letnje sezone najprometniji za turiste koji putuju ka grčkim letovalištima, kao i zbog velikog broja turskih državljana koji putuju u otadžbinu na godišnji odmor.

Turističke organizacije savetuju putnicima da pre polaska provere stanje na graničnim prelazima, planiraju dodatno vreme za put i budu spremni na duža čekanja. Iako se nakon završetka obustave rada očekuje postepena normalizacija saobraćaja, procenjuje se da će biti potrebno više vremena da se uklone velike gužve i smanje višesatna čekanja na graničnom prelazu, navodi grčki portal Pame Evro.

Na graničnom prelazu Kipi u grčkoj oblasti Evros jutros su formirane višekilometarske kolone zbog četvoročasovne obustave rada carinskih službenika.

Kako prenosi Pame Evro, neposredno pre završetka protesta kolona vozila iz Grčke ka Turskoj bila je duga oko dva kilometra, dok je u suprotnom smeru, iz Turske ka Grčkoj, dostigla oko četiri kilometra i nastavila da raste.

Obustava rada trajala je od 07.30 do 11.30 časova na svim graničnim prelazima u Grčkoj koji rade neprekidno, na osnovu odluke Federacije grčkih carinskih službenika, navodi grčki portal.

Carinici zahtevaju isplatu naknada za noćni rad, rad nedeljom i praznicima, kao i poboljšanje uslova rada i funkcionisanja carinskih službi.

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