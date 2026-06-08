U Crnoj Gori od ponoći benzin će se prodavati po nižoj ceni za cent, a eurodizel će poskupiti četiri centa, saopšteno je danas iz Ministarstva energetike i rudarstva.
Litar eurosupera 95 i 98 će u narednih sedam dana koštati 1,64 evra, odnosno 1,68 evra.
Eurodizel će se prodavati po ceni od 1,7 evra.
Lož ulje će poskupeti tri centa i prodavaće se po ceni 1,63 evra.
Nove cene važiće do 15. juna.
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