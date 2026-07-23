Turisti imaju različite preferencije kada je u pitanju putovanje, ali oni koji će ove sezone putovati u inostranstvo sa ograničenim budžetom mogli bi na svoju listu dodati i region Algarve u Portugalu.

Najjeftinije evropske destinacije za odmor predstavljene su u izveštaju fokusiranom na putnike iz Ujedinjenog Kraljevstva, koji je analizirao Dejli mejl.

Izveštaj, koji upoređuje cene svakodnevnih turističkih troškova u 22 popularne destinacije, zabeležio je velike razlike u cenama među evropskim letovalištima, pri čemu jedna portugalska destinacija ubedljivo zauzima prvo mesto. Algarve u Portugalu proglašen je za najpristupačniju destinaciju za porodice prema izveštaju iz 2026. godine.

Korpa od deset osnovnih turističkih troškova, uključujući ručak i večeru za četvoročlanu porodicu, razna pića, kremu za sunčanje i repelent protiv komaraca, košta ukupno 139,65 britanskih funti (oko 161,99 evra), što Algarve čini najjeftinijom destinacijom u studiji.

Troškovi su pali za 2,7 odsto u odnosu na jul prošle godine.

Kafa za 1,50 evra, pivo oko tri evra

Turisti mogu očekivati da će platiti samo 1,27 funti (oko 1,47 evra) za kafu, 2,62 funte (oko 3,04 evra) za pivo i 3,49 funti (oko 4,05 evra) za čašu vina, što Algarve čini jednom od najboljih destinacija za porodice koje žele da drže troškove pod kontrolom.

Sunčev breg na bugarskoj obali Crnog mora zauzeo je drugo mesto sa ukupnim troškovima od 142,16 funti (oko 164,91 evra).

Nakon drugog mesta prošle godine, Sunčev breg je zadržao svoju poziciju i ove godine, iako su cene porasle za 9,3 procenta. Ovo crnomorsko odmaralište nudi najjeftiniju porodičnu večeru sa pićima, koja košta 73 funte (oko 84,68 evra), u poređenju sa 78 funti (oko 90,48 evra) u Algarveu.

Lanzarote je na trećem mestu sa ukupnim troškovima od 147 funti (oko 170,52 evra). U popularnom letovalištu Kosta Tegise, cene su pale za 2,8 odsto, što Lansarote čini najbolje plasiranim od osam španskih destinacija uključenih u ovogodišnje istraživanje.

Ako tražite kombinaciju opuštanja na plaži, planinarenja i istraživanja vulkanskih predela, Lansarote je odličan izbor za budžetski odmor ovog leta. Španske destinacije među najjeftinijima Sa ukupnim troškovima od 151 funte (oko 175,16 evra) za deset osnovnih turističkih proizvoda i usluga, uključujući hranu i piće, Menorka se našla na četvrtom mestu.

Pored veoma pristupačnih cena obroka - prosečan ručak od dva jela za dve odrasle osobe košta 27,96 funti (oko 32,43 evra) - ostale turističke potrepštine su takođe iznenađujuće pristupačne.

Prosečna cena kafe je 2,18 funti (oko 2,53 evra), piva 3,06 funti (oko 3,55 evra) i čaše vina 3,93 funte (oko 4,56 evra), što potvrđuje da je Menorka destinacija koja neće previše opteretiti vaš novčanik.

Kosta Brava je zauzela peto mesto na rang listi Pošte sa ukupnim troškovima od 155 funti (oko 179,80 evra). Ova španska obala je decenijama omiljena destinacija britanskih turista, a Ljoret de Mar i Plaja d'Aro se izdvajaju među najpopularnijima. Kada stignete tamo, ne morate mnogo da potrošite da biste se dobro proveli, piše Dnevno.hr

Prema istraživanju Pošte, prosečna cena piva je 2,23 funte (oko 2,59 evra), dok će porodični obrok od tri jela sa vinom i bezalkoholnim pićima koštati 86,73 funte (oko 100,61 evra).

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