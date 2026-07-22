Odgovor zavisi od okolnosti putovanja. Ukoliko dete putuje sa jednim od roditelja, overena saglasnost drugog roditelja za izlazak iz Srbije nije obavezna. Međutim, drugačija pravila važe kada dete putuje bez roditelja ili sa osobom koja nije njegov zakonski zastupnik.

Roditeljska saglasnost potrebna je kada maloletno dete putuje samo u inostranstvo, sa bakom ili dekom, sa rođacima ili prijateljima porodice, kao i sa trenerom, nastavnikom ili drugom osobom koja nije roditelj.

U tim situacijama roditelj ili roditelji daju overenu izjavu kojom potvrđuju da dozvoljavaju detetu putovanje. Dokument se overava kod javnog beležnika, a cilj je da se potvrdi saglasnost roditelja i spreče moguće neprijatnosti tokom putovanja.

Nekoliko stotina dinara može sprečiti neprijatnosti

Cena overe zavisi od važeće javnobeležničke tarife i vrste dokumenta, ali roditelji za ovu uslugu najčešće izdvajaju nekoliko stotina dinara.

U praksi, overa saglasnosti za putovanje deteta najčešće košta između 600 i 700 dinara, dok pojedini roditelji navode da su za ovaj dokument platili oko 650 dinara. Konačan iznos može zavisiti od broja primeraka dokumenta, broja potpisa koji se overavaju i drugih troškova overe.

Saglasnost obično sadrži podatke o detetu, podatke roditelja koji daje dozvolu, podatke osobe koja vodi dete, destinaciju putovanja, kao i period za koji saglasnost važi. Roditelj koji daje saglasnost mora da ima važeći identifikacioni dokument prilikom overe kod javnog beležnika.

Pored saglasnosti, roditelji pred putovanje treba da provere da li dete ima važeći pasoš, da li je za određenu zemlju potrebna viza, da li je obezbeđeno putno zdravstveno osiguranje, kao i da li država u koju putuju ima posebne uslove za ulazak maloletnih lica.

Iako saglasnost drugog roditelja nije potrebna u svim situacijama kada dete putuje sa jednim roditeljem, mnoge porodice je ipak pribavljaju kada dete putuje sa trećom osobom, kako bi izbegle moguće komplikacije i dodatna pitanja tokom puta.

Pred polazak na put najvažnije je proveriti aktuelna pravila zemlje u koju se putuje, jer se uslovi za ulazak maloletnih lica mogu razlikovati od države do države. Nekoliko minuta kod notara i nekoliko stotina dinara mogu sprečiti neprijatnosti i omogućiti da putovanje protekne bez problema.

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