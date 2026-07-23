Klaničari sa područja Zlatiborskog regiona po nižim su cenama otkupljivali telad simentalske (SM) rase telesne mase do 160 kilograma, pa je dominirala cena od 730 dinara po kilogramu. Niža je bila i otkupna cena krava za klanje, koja je iznosila 300 dinara po kilogramu.

Istovremeno je zabeležen rast otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, čija je dominantna cena dostigla 450 dinara po kilogramu.

Na pijaci žive stoke u Užicu takođe je došlo do pada prodajne cene krava za klanje, gde je dominirao iznos od 300 dinara po kilogramu, dok su cene teladi i tovnih bikova ostale na prošlonedeljnom nivou.

Klaničari sa područja Podrinjskog regiona po nižim cenama otkupljivali su tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma, uz dominantnu cenu od 440 dinara po kilogramu.

Pad otkupne cene tovnih bikova iste kategorije zabeležen je i u klanicama na području Beograda, gde je dominantna cena iznosila 440 dinara po kilogramu, uz prosečnu ponudu i slab obim otkupa.

U Braničevskom regionu dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma ostala je 800 dinara po kilogramu, dok su krave za klanje SM rase otkupljivane po 240 dinara po kilogramu, bez promene u odnosu na prethodnu sedmicu.

Klanice na području Srednje-banatskog regiona otkupljivale su tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po dominantnoj ceni od 450 dinara po kilogramu, navodi se u STIPS-ovom izveštaju.

Prasad skuplja u Čačku i Obrenovcu

Na pijaci žive stoke u Čačku zabeležen je rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Najčešće su se prodavala po 280 dinara po kilogramu.

U Obrenovcu je takođe evidentiran rast cene prasadi iste kategorije, gde je dominirala cena od 300 dinara po kilogramu, uz slabu ponudu i još slabiju prodaju.

U klanicama na području Beograda otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma iznosila je 190 dinara po kilogramu.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su skuplje nego prethodne sedmice, pa se prodaja najčešće odvijala po ceni od 220 dinara po kilogramu. U ponudi je bilo više od 150 grla.

U klanicama na području Šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene krmača za klanje na 160 dinara po kilogramu.

Na području Podrinjskog regiona niža je bila otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, gde je dominirala cena od 380 dinara po kilogramu.

U Južno-bačkom regionu dominantna otkupna cena prasadi iste kategorije ostala je nepromenjena i iznosila je 320 dinara po kilogramu. Uprkos dobroj ponudi tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma u Srednje-banatskom regionu, dominantna otkupna cena zadržala se na 170 dinara po kilogramu.

Ovce i jagnjad: Pad cena u više regiona

Treću sedmicu jula obeležio je pad cena ovaca i jagnjadi u više delova Srbije.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu cena ovaca pala je na 160 dinara po kilogramu, a za prodaju je bilo ponuđeno blizu 50 grla. Pad otkupne cene ovaca evidentiran je i u klanicama Šumadijskog regiona, gde je dominantna cena iznosila 170 dinara po kilogramu.

Niža otkupna cena jagnjadi zabeležena je u Podrinjskom regionu, gde je dominirao iznos od 420 dinara po kilogramu. U Mačvanskom regionu klaničari su jagnjad otkupljivali po 400 dinara po kilogramu, što je takođe niže u odnosu na prethodnu sedmicu.

U Braničevskom regionu nije bilo promena - jagnjad su otkupljivana po 500 dinara po kilogramu, a ovce po 200 dinara po kilogramu.

Na pijaci žive stoke u Čačku jagnjad su se najčešće prodavala po 400 dinara po kilogramu, dviske po 200 dinara po kilogramu, dok su ovce koštale 170 dinara po kilogramu.

U klanicama na području Srednje-banatskog regiona tokom sedmice evidentiran je otkup jagnjadi po dominantnoj ceni od 450 dinara po kilogramu.

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