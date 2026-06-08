Kako je saopšteno, Poreska uprava donela je rešenja kojima se utvrđuje obaveza po osnovu poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za 2026. godinu.

Svi poreski obveznici koji ostvaruju prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (tzv. stan na dan) u narednom periodu mogu da očekuju poreska rešenja.

Datum predaje rešenja pošti u cilju uručenja obveznicima je 8. jun i isti je za sve obveznike.

Poreski obveznici koji tokom godine započnu ili prestanu sa pružanjem ugostiteljskih usluga, kao i oni kod kojih se izmene elementi od značaja za visinu poreske obaveze, u obavezi su da u roku od 15 dana od dana nastanka promene podnesu Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (Obrazac PPDG-4R) organizacionoj jedinici Poreske uprave, nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi ugostiteljski objekat.

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