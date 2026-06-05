Izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koje su stupile na snagu 12. maja 2026. godine, praktično je uvedeno opšte ograničenje gotovinskih transakcija na 9.999 evra.

To znači da banke i drugi pružaoci platnih usluga više ne smeju da prihvate gotovinske uplate za promet nepokretnosti ukoliko je vrednost transakcije 10.000 evra ili veća.

Isto pravilo važi i za kupovinu automobila, plovila, vazduhoplova, kulturnih dobara, dragocenih metala, nakita, dragog kamenja i skupocenih satova.

Više nema izuzetaka

Prethodni zakon, koji je važio od decembra 2023. godine, već je ograničio gotovinska plaćanja iznad 10.000 evra, ali su tada postojali određeni izuzeci.

Najnovijim izmenama ti izuzeci su ukinuti.

Nadležni navode da je praksa pokazala kako su pojedini učesnici pokušavali da zaobiđu propise, zbog čega su pravila dodatno pooštrena.

Ne pomaže ni podela uplata

Posebno je važno što se ograničenje ne odnosi samo na jednu uplatu.

Ukoliko se jedna kupovina ili obaveza pokuša podeliti na više manjih gotovinskih uplata, nadležni takve transakcije mogu tretirati kao povezane.

Drugim rečima, kupovina automobila ili stana ne može se legalno „rascepkati“ na više uplata kako bi se izbegao limit.

Manje gotovine u prometu nekretnina

Podaci pokazuju da su mere već dale rezultate.

Tokom 2025. godine upotreba gotovine u prometu nekretnina smanjena je za 13,65 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je u poređenju sa 2023. pad iznosio gotovo 47 procenata, prenosi B92.

Udeo gotovinskih plaćanja u kupoprodaji nekretnina pao je sa 10,42 na 7,07 odsto.

Kazne već izrečene

Zbog kršenja pravila o gotovinskim transakcijama tokom 2024. godine izrečene su dve novčane kazne u ukupnom iznosu od 7.000 evra.

Godinu dana kasnije broj sankcija je povećan, pa je tokom 2025. izrečeno pet kazni ukupne vrednosti 25.500 evra.

Moguće još strože mere

Nadležni ne isključuju mogućnost da limit u budućnosti bude dodatno smanjen, posebno u okviru usklađivanja sa pravilima Evropske unije.

Pojedine evropske zemlje već imaju znatno niže limite. U Španiji je prag 1.000 evra, u Holandiji i Portugalu 3.000 evra, dok u Italiji, Sloveniji i Litvaniji iznosi 5.000 evra.

To pokazuje da bi gotovinska plaćanja u narednim godinama mogla postati još ređa, dok će se sve više transakcija obavljati preko bankarskog sistema.

Šta ovo znači za građane?

Za većinu građana nova pravila znače da će kupovina skupljih nekretnina, automobila i druge vredne imovine morati da ide preko računa i bankarskih transfera.

Iako mnogi i dalje preferiraju gotovinu, trend u Evropi jasno pokazuje da se prostor za velika gotovinska plaćanja iz godine u godinu sve više sužava.

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