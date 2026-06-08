Policija je krivično prijavila 44-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je iskoristio smanjenu sposobnost rasuđivanja 30-godišnjeg poznanika i sa njim sklopio lihvarski ugovor o kupoprodaji nekretnine u Velom Lošinju, koju je kasnije preprodao i na taj način stekao protivpravnu imovinsku korist od 145.000 evra.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske saopšteno je u ponedeljak da su policijski službenici iz Malog Lošinja završili kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio krivično delo lihvarskog ugovora na štetu 30-godišnjeg muškarca, piše Hina.

Sumnja se da je u maju 2025. godine iskoristio smanjenu sposobnost rasuđivanja svog poznanika i sa njim zaključio ugovor o kupoprodaji nekretnine na području Velog Lošinja.

Reč je o parceli površine 542 kvadratna metra, koja je prodata za 20.000 evra, iako je njena stvarna tržišna vrednost bila znatno veća.

Daljom istragom je utvrđeno da je osumnjičeni tu istu nekretninu u julu 2025. godine preprodao drugom licu za 165.000 evra, čime je ostvario nezakonitu dobit od 145.000 evra.

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