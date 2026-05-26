Prema informacijama Policijske stanice Beli Manastir, muškarac je neovlašćeno ušao u farmu svinja kod Duboševice.

Tom prilikom je ukrao ukupno 24 živa praseta. Pravno lice iz Darde pretrpelo je materijalnu štetu procenjenu na oko 2.000 evra, piše tportal.

Policija će protiv 41-godišnjeg osumnjičenog podneti izveštaj Opštinskom državnom tužilaštvu u Osijeku zbog krivičnog dela krađe.

