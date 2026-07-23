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Jedna fotografija pre odmora može da vam uštedi stotine evra - korak koji mnogi zanemaruju pre puta

Pre putovanja napravite nekoliko fotografija i zaštitite se od neprijatnih troškova. Evo šta svaki turista treba da zabeleži pre ulaska u apartman ili rentirani automobil.

Autor:  Dubravka Jovanović
23.07.2026.11:39
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Jedna fotografija pre odmora može da vam uštedi stotine evra - korak koji mnogi zanemaruju pre puta
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Mnogi putnici pred odmor proveravaju pasoš, karte i rezervacije, ali zaboravljaju jednu jednostavnu stvar koja može da im uštedi mnogo novca.

Pre nego što krenete na put, napravite nekoliko fotografija.

Naizgled običan snimak telefonom može kasnije biti važan dokaz ako dođe do spora sa vlasnikom apartmana, rent-a-kar agencijom ili osiguravajućom kućom.

Fotografija apartmana može sprečiti nepravedne troškove

Jedna od najčešćih situacija među turistima jeste da nakon odlaska iz smeštaja dobiju zahtev za dodatnu naplatu zbog navodne štete.

Problem nastaje kada vlasnik tvrdi da je gost napravio oštećenje, a putnik nema dokaz u kakvom je stanju apartman bio prilikom dolaska.

Zato je korisno odmah po ulasku fotografisati:

  • zidove i podove
  • nameštaj
  • televizor i tehniku
  • kupatilo
  • kuhinju i posuđe
  • eventualna postojeća oštećenja

Posebno obratite pažnju na sitnice poput ogrebotina na stolu, polomljenih delova ili fleka koje su već postojale.

Kod rent-a-kar automobila fotografija može biti ključni dokaz

Iznajmljivanje automobila često je mesto gde nastaju dodatni troškovi.

Pre nego što krenete vozilom, fotografišite:

  • prednji i zadnji deo automobila
  • bočne strane
  • felne i gume
  • kilometražu
  • pokazivač goriva
  • unutrašnjost vozila

Najbolje je napraviti i kratak video snimak automobila koji prikazuje njegovo celokupno stanje.

Ako kasnije dođe do spora, fotografije sa vremenom nastanka mogu pokazati kako je vozilo izgledalo pre korišćenja.

Ne brišite fotografije do povratka kući

Mnogi putnici naprave slike, ali ih kasnije obrišu kako bi oslobodili memoriju telefona.

To može biti greška.

Fotografije čuvajte dok se putovanje potpuno ne završi, a najbolje je da ih sačuvate i na:

  • cloud servisu
  • mejlu
  • rezervnom uređaju

Tako imate dodatnu kopiju ako izgubite telefon.

Još nekoliko stvari koje mogu da vas zaštite na putovanju

Osim fotografija, korisno je sačuvati:

Rezervacije

Sačuvajte potvrde za:

  • smeštaj
  • avionske karte
  • rent-a-car
  • izlete

Račune

Ako dođe do problema, računi mogu biti važni za povraćaj novca.

Komunikaciju

Ne brišite poruke sa vlasnikom apartmana ili agencijom. Dogovori preko aplikacija mogu biti dokaz u slučaju spora.

Najveća greška turista: veruju "na reč"

Većina problema ne nastaje zato što je neko namerno napravio štetu, već zato što nema dokaza šta se dogodilo.

Fotografija traje nekoliko sekundi, a može da spreči rasprave koje kasnije mogu koštati desetine ili stotine evra.

Zato iskusni putnici imaju jednostavno pravilo:

Pre nego što koristiš nešto što nije tvoje – fotografiši stanje u kojem si ga zatekao.

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Novac putovanje fotografija

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