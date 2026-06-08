Baka usvojila četiri unuke kako ne bi završile bez porodice - umesto penzije preuzela je sve na sebe

Planirala je putovanja, humanitarni rad i karijeru u umetnosti. Posle decenija provedenih u podizanju dece, konačno je trebalo da dođe vreme za nju.

Ali život je imao drugačije planove.

Danas ova 62-godišnjakinja iz Feniksa odgaja četiri svoje unuke, koje je na kraju i zvanično usvojila. Umesto mirnih penzionerskih dana, ponovo se našla u ulozi roditelja, sa školskim obavezama, računima, brigama i odgovornošću za budućnost četvoro dece.

"Nije postojao priručnik koji bi me naučio kako da ponovo budem roditelj sa 60 godina. Samo sam znala da ne mogu da ih pustim", kaže Madalin, prenosi Business insider.

Sve je počelo kada je saznala istinu o svojoj deci

Njeno dvoje starije dece živelo je naizgled normalnim životom. Imali su porodice, posao i svoju decu. Međutim, iza zatvorenih vrata vodila se drugačija borba.

Madalin je saznala da se i sin i ćerka suočavaju sa ozbiljnim problemima zavisnosti. Prvo je kod nje stigla sinovljeva ćerka, tada desetomesečna beba. Ubrzo su joj poverene i tri ćerke njene starije ćerke.

"Nisam planirala da ponovo podižem decu. Ali kada sam ih videla, znala sam da nemam izbor".

Iako je bila spremna da pomogne, nije naišla na razumevanje svih članova porodice. Neki su smatrali da je previše stroga prema svojoj ćerki i da joj oduzima priliku da sama reši probleme. Međutim, Madalin je imala samo jedan cilj – da zaštiti unuke.

"Nisam želela da prolaze kroz haos koji je pratio njihove roditelje. Deca nisu zaslužila da nose taj teret".

U isto vreme izgubila je majku i brata

Dok je pokušavala da stabilizuje život četiri devojčice, suočila se i sa velikim ličnim gubicima. Njena majka preminula je 2020. godine, a brat godinu dana kasnije.

Tri godine živela je sa unukama u kući svoje pokojne majke dok je sređivala imovinske i pravne poslove. Tek kada je završila sve procedure, preselile su se u iznajmljeni dom.

"Sve se dogodilo odjednom. Kao da me je život stavio na najteži mogući test".

Troškovi života eksplodirali su preko noći

Briga o četvoro dece značila je i ogromne finansijske promene. Morala je da pronađe veću kuću, kupi veći automobil i organizuje potpuno drugačiji život nego što je planirala. Iako kao IT analitičar zarađuje više od 70.000 dolara godišnje, troškovi su drastično porasli.

Kirija iznosi 2.250 dolara mesečno, hrana oko 400 dolara, a kada se dodaju gorivo, osiguranje i ostali računi, mesečni izdaci mere se hiljadama dolara.

"Ponekad ni sama ne znam kako uspevam. Ali uspevam. Jednostavno nastavim dalje".

Država joj pomaže sa nešto više od 2.000 dolara mesečno za decu, ali taj novac ne pokriva sve troškove.

Donela je tešku odluku koju mnogi ne bi mogli

Kada je postalo jasno da njena deca nisu u mogućnosti da povrate starateljstvo, Madalin je odlučila da zvanično usvoji unuke. Za nju je ta odluka bila mnogo više od pravne formalnosti.

"Nisam želela da završe u sistemu. Znam kako je to".

Naime, i sama je usvojena, a za tu činjenicu saznala je tek sa 29 godina.

"Znam koliko boli osećaj da ne pripadaš. Nisam želela da moje unuke prolaze kroz dodatne traume".

Danas su njihove priče potpuno drugačije

Iako su sve devojčice prošle kroz teške periode i suočavale se sa emocionalnim problemima, danas imaju stabilan život. Najstarija unuka studira plesnu pedagogiju i radi honorarno.

Šesnaestogodišnjakinja pohađa program za vazduhoplovstvo i sanja da postane komercijalni pilot. Dvanaestogodišnja unuka aktivno se bavi školskim aktivnostima, dok najmlađa, kako baka kroz osmeh kaže, "vodi celu porodicu".

"Nisam savršena baka. Stroga sam. Ali svakom detetu pokušavam da dam ono što mu je potrebno".

I dalje je brine budućnost

Iako je uspela da porodici vrati stabilnost, jedno pitanje i dalje joj ne da mira.

Koliko dugo će moći da radi?

Sa 62 godine sve češće razmišlja o budućnosti, penziji i dodatnim izvorima prihoda. Počela je da piše memoare i planira da se više posveti umetnosti.

"Dugo nisam bila spremna da ispričam svoju priču. Danas mislim da je upravo to deo mog izlečenja".

Njena ćerka, koja je uspela da se izbori sa zavisnošću, danas joj često kaže:

"Mama, možda bi moja deca bila dobro i sa mnom. Ali znam da su uz tebe postala ono što danas jesu".

Za Madalin, to je najveća nagrada, jer umesto mirne penzije dobila je nešto mnogo važnije - priliku da četvoro devojčica dobije detinjstvo koje možda nikada ne bi imale.

A to je, kako kaže, vredelo svake žrtve.

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