Dok su nekada tražili nekretnine u Bugarskoj kao najpovoljniju opciju na moru, građani Srbije sada sve češće gledaju ka novoj destinaciji - Albaniji, gde se stanovi uz obalu i dalje mogu kupiti po znatno nižim cenama nego u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Ono što je do skoro za mnoge delovalo nezamislivo, kupovina nekretnine u Albaniji - danas postaje sve češća praksa. Turizam u ovoj zemlji raste, infrastruktura se razvija, a cene kvadrata i dalje ostaju relativno pristupačne u poređenju sa ostatkom Jadrana, prenosi Kurir.

Novi "hit" među kupcima iz Srbije

Prvi talas kupovine nekretnina u inostranstvu među građanima Srbije krenuo je u Bugarskoj, gde su se godinama tražili povoljni apartmani na Crnom moru, posebno u letovalištima poput Sunčevog Brega i Nesebara.

Međutim, kako je tamo tržište počelo da se stabilizuje i cene rastu, interesovanje se prebacilo na Albaniju, koja se sve češće posmatra kao nova investiciona prilika na moru.

Koliko košta kvadrat na albanskoj obali?

Razlike u cenama zavise od lokacije, blizine mora i kvaliteta gradnje, ali okvirno stanje izgleda ovako:

Drač: oko 1.000 - 1.500 € po kvadratu

Vlora: oko 1.500 - 2.500 € po kvadratu

Saranda: od 2.000 do 3.500 € po kvadratu

Himara: oko 1.500 - 2.500 € po kvadratu

Ksamil: često 2.000 - 3.500 € i više na najboljim lokacijama

Orikum: oko 1.200 - 2.000 € po kvadratu

U praksi, to znači da se manji apartman od 40 do 50 kvadrata u Draču može naći već od oko 45.000 do 75.000 evra, dok u Sarandi i Ksamilu takvi stanovi lako prelaze 100.000 evra, posebno ako su uz more.

Zašto baš Albanija?

Najveći broj kupaca iz Srbije bira lokacije poput Drača jer su najbliže i najpraktičnije za dolazak. Tamo dominiraju novogradnje blizu plaže, koje su idealne i za letovanje i za izdavanje turistima.

Saranda i Ksamil postaju skuplji, ali i atraktivniji zbog razvoja turizma i sve većeg broja stranih investitora. Vlora se najčešće bira kao „zlatna sredina“ između cene i kvaliteta.

Kupovina kao investicija, ne samo letovanje

Sve više kupaca nekretnine u Albaniji ne posmatra samo kao mesto za odmor, već kao investiciju. Razlog je jednostavan – apartmani se lako izdaju tokom letnje sezone, a turizam u zemlji beleži konstantan rast.

Posebno su traženi manji stanovi, jer se brže izdaju i lakše održavaju, što ih čini praktičnijim izborom za strane vlasnike.

Cene i životni troškovi i dalje niži nego na Jadranu

Osim cena nekretnina, mnoge privlače i niži troškovi života. Hleb se kreće oko 0,5–1 evro, mleko oko 1–1,5 evra, dok su obroci u restoranima i kafićima i dalje jeftiniji nego u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Kafa košta oko 1 evro, pivo i sokovi između 1,5 i 2 evra, što dodatno doprinosi atraktivnosti ove destinacije.

Nova mapa "jeftinog Jadrana"

Iako su nekada Bugarska i Crno more bili sinonim za povoljne nekretnine, sada se Albanija sve češće pominje kao sledeći korak u širenju tržišta među kupcima iz Srbije.

Sa rastućim turizmom, novim kompleksima i i dalje konkurentnim cenama, ova zemlja postaje sve ozbiljnija alternativa razvijenim letovalištima regiona.

Za mnoge, pitanje više nije „da li kupiti stan na moru“, već - u kojoj zemlji ga je još uvek moguće priuštiti.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.