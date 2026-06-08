Iako Srbija i Grčka imaju zaključen bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, zdravstvene usluge u ovoj zemlji ne mogu se koristiti na teret zdravstvenog osiguranja po principu reciprociteta.



To znači da princip osiguranja ne važi za Grčku, ne postoji ni princip reciprociteta, ali važi princip refundacije i to samo u određenim situacijama.



"Osigurana lica RFZO-a za vreme privatnog boravka u inostranstvu (turistički boravak) imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći, kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osiguranih lica", navodi RFZO.



Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu neophodno je da, pre polaska na put, od svog izabranog lekara pribave nalaz o zdravstvenom stanju, iz kog se jasno zaključuje da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući i druge zdravstvene usluge, navodi se na sajtu RFZO, piše Euronews.

Procedura refundiranja

Potrebnu dokumentaciju osigurano lice podnosi matičnoj filijali RFZO.



Ukoliko Lekarska komisija matične filijale donese pozitivnu ocenu za korišćenje hitne zdravstvene zaštite u inostranstvu, stručna služba izdaće:



- utvrđeni međudržavni obrazac za države sa kojima Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju u oblasti zdravstvenog osiguranja.



- potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu - za određene države sa kojima Srbija ima zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, kao i za sve države sa kojima Srbija nema zaključen sporazum o socijalnom osiguranju u oblasti zdravstvenog osiguranja.



Postupak izdavanja je besplatan.



Utvrđeni obrazac izdaje se najduže za period do 90 dana, a izdavanje se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.



"U slučaju potrebe za hitnom medicinskom pomoći u državi sa kojom nije zaključen ugovor, osigurano lice samo plaća nastale troškove", navodi se.



Dodaje se da osigurano lice po povratku u zemlju može da podnese zahtev za naknadu troškova organizacionoj jedinici RFZO.



Uz zahtev za naknadu troškova potrebno je da se priloži fotokopija medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj su pružene zdravstvene usluge kao i originalni račun, odnosno dokaz da su zdravstvene usluge plaćene.



"O osnovanosti zahteva za naknadu troškova odlučuje Komisija za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i upućivanje na lečenje u inostranstvo na osnovu odredaba Zakona o opštem upravnom postupku", objašnjeno je na sajtu RFZO.



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