Putovanje morem ima posebnu čar koju ne mogu da zamene ni avion, ni automobil. Trenutak kada obala polako nestaje iz vida, dok se u vazduhu oseća so, a horizont postaje jedina granica, za mnoge predstavlja početak prave avanture. Trajekt je mnogo više od prevoznog sredstva, on je svojevrsni plutajući grad koji spaja ljude, mesta i iskustva.



Upravo takvo iskustvo nudi najduža trajektna linija na Jadranu, koja povezuje Dubrovnik i Bari u Italiji.



Na ovoj ruti od aprila 2024. godine saobraća trajekt "Dalmacija", najveći brod u istoriji flote Jadrolinije.



Reč je o plovilu vrednom oko 18 miliona evra, dugom 134,4 metra, koje može da primi oko 1.800 putnika i preveze čak 350 automobila.



Brod je ranije nosio ime "Oslofjord", izgrađen je 1993. godine u Norveškoj, a 2014. je rekonstruisan u Finskoj. Plovi prosečnom brzinom od oko 17 čvorova, a na relaciji Dubrovnik--Bari saobraća i do tri puta nedeljno u letnjoj sezoni.



Putovanje traje između 8 i 10 sati, a putnicima su na raspolaganju brojni sadržaji koji boravak na brodu čine prijatnijim, dva restorana, tri bara, roštilj i prostor za decu, kao i više otvorenih paluba sa pogledom na Jadran.



Ime broda "Dalmacija" nosi i simboličnu vrednost, jer je isto ime imao i putnički brod iz 1965. godine koji je povezivao Hrvatsku sa lukama Mediterana.

Čarobni Bari

S druge strane ove linije nalazi se Bari, jedan od najvažnijih lučkih gradova južne Italije. Grad od oko 315.000 stanovnika smešten je u regiji Apulija i poznat je po spoju istorije, mora i autentične italijanske atmosfere.



Stari deo grada, Bari Vekija, prepoznatljiv je po uskim kamenim ulicama i trgovima, a tu se nalazi i čuvena Bazilika Svetog Nikole, jedno od najvažnijih hodočasničkih mesta u Italiji. Među znamenitostima se izdvaja i Normansko-svevski zamak, kao i šetalište uz more Lungomare Nazario Sauro.



Bari je poznat i po bogatoj kulturnoj sceni, među kojima se ističe i Teatar Petruceli, dok lokalna kuhinja, sa specijalitetima poput orečijete testenine, fokače i sveže ribe, dodatno doprinosi doživljaju grada.



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