Na kvantaškoj pijaci u Beogradu iz sedmice u sedmicu raste izbor voća i povrća, što raduje kupce jer su cene većine proizvoda u padu. U odnosu na prethodnu sedmicu jeftiniji su ananas, grožđe, jagoda, kajsija, malina, orah, nektarina, ribizla i trešnja, kao i povrtarski proizvodi poput celera, kelja, krastavca, mladog kupusa, mladog krompira, crnog luka, paradajza, patlidžana i tikvica.

Sa druge strane, rast cena zabeležen je kod blitve, brokolija, pasulja, spanaća, zelja, zelene salate i šargarepe, dok su tikvice imale različita kretanja u zavisnosti od ponude.

Leskovac - pad cena zbog bolje ponude

Na kvantaškoj pijaci u Leskovcu ponuda paprike, spanaća, krastavca salatara, mladog krompira i mladog kupusa bila je bolja nego prethodnog perioda, što je dovelo do pada cena. U ponudi voća dominirale su trešnje, jagode i južno voće.

U odnosu na prethodni period niže su bile cene jagode, koja se prodavala oko 200 dinara po kilogramu, kao i trešnje po ceni od oko 150 dinara po kilogramu.

Pijace u Pirotu i Smederevu - veća ponuda, niže cene

Na zelenoj pijaci u Pirotu zabeležena je bogata ponuda trešanja, jagoda, kajsija, breskvi, krastavaca, paradajza i tikvica, što je uticalo na pad cena ovih proizvoda.

U Smederevu je zabeležena bolja ponuda boranije, koja se prodavala po ceni od 600 do 700 dinara po kilogramu, dok je grašak koštao oko 400 dinara po kilogramu. Među voćem su dominirale trešnje, jagode i kajsije, navodi se u izveštaju STIPS-a.

Zrenjanin - jagoda jeftinija, trešnja i dalje skupa

Na zelenoj pijaci u Zrenjaninu, uprkos većoj ponudi, cena trešanja i dalje je visoka i iznosi oko 800 dinara po kilogramu. S druge strane, jagode su pojeftinile na oko 400 dinara po kilogramu.

Ponuda povrća je bogatija, a na tezgama se pojavio i mladi grašak u mahuni po ceni od oko 300 dinara po kilogramu. Niže cene zabeležene su kod mladog kupusa, krompira, krastavca, crnog luka, paradajza, patlidžana, tikvica, paprike i kelja.

Sveukupno posmatrano, povećana ponuda sezonskog voća i povrća dovela je do stabilizacije tržišta i pada cena kod većine proizvoda. Očekuje se da će se ovakav trend nastaviti i u narednom periodu, uz dodatno proširenje ponude domaćih proizvoda.

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