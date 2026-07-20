Dok jedni traže apartman za letovanje, drugi vide priliku za dodatnu zaradu kroz turističko ili dugoročno izdavanje.

Međutim, cene se značajno razlikuju u zavisnosti od lokacije, pa isti budžet može da omogući potpuno različite vrste nekretnina u Atini, Solunu, na Halkidikiju ili na grčkim ostrvima. Postavlja se pitanje kakva nekretnina može da se kupi za budžete od 100.000, 150.000 ili 200.000 evra i za koliko godina bi takva investicija mogla da se isplati.

Tržište je izuzetno raznoliko, pa je prilikom kupovine važno razmišljati ne samo o ceni, već i o tome ko će nekretninu održavati i upravljati njome.

"Ako poredimo Atinu, Solun, Halkidiki i ostrva, cene su zaista vrlo šarene. Na atraktivnim ostrvima, poput Santorinija, Mikonosa, Skijatosa ili Rodosa, kvadrat može da košta i više od 10.000 evra. Na Halkidikiju cene se kreću već od oko 1.200 evra po kvadratu, dok je u centru Atine potrebno izdvojiti više od 5.000 evra za kvadrat. U predgrađima Atine, poput Rafine ili Lutse, cene se kreću od oko 1.500 evra po kvadratu. U Solunu su najbolje lokacije uglavnom iznad 3.000 evra po kvadratu", kaže za Euronews Srbija posrednik u prometu i zakupu nekretnina Ervin Pašanović.

Budžet od 100.000 evra

Prema dostupnim podacima iz oglasa, sa budžetom od oko 100.000 evra kupci najčešće mogu da pronađu manji apartman ili jednosoban stan na Halkidikiju, površine između 40 i 60 kvadrata.

U Solunu je za taj iznos moguće kupiti stariji stan ili manji apartman van centra grada, dok je u Atini izbor uglavnom ograničen na manje stanove u udaljenijim delovima grada ili nekretnine kojima je potrebno renoviranje.

Budžet od 150.000 evra

Za oko 150.000 evra ponuda postaje znatno šira. Na Halkidikiju moguće je kupiti noviji apartman sa dve spavaće sobe ili manju kuću u blizini mora.

U Solunu se za ovaj iznos može pronaći kvalitetan dvosoban stan u širem centru ili novogradnji, dok u Atini ovaj budžet omogućava kupovinu renoviranog jednosobnog ili manjeg dvosobnog stana u pojedinim gradskim opštinama.

Budžet od 200.000 evra

Kupci koji raspolažu sa 200.000 evra već mogu da biraju između većih apartmana i kuća na Halkidikiju, kvalitetnih stanova u Solunu ili nekretnina u boljim delovima Atine.

Na Kasandri, prvom prstu Halkidikija, za 200.000 evra može da se kupi mezoneta od 156 metara kvadratnih sa obezbeđenim parking mestom, koja ima četiri spavaće sobe i dva kupatila.

Ipak, na najpoznatijim grčkim ostrvima, poput Santorinija i Mikonosa, ovaj budžet najčešće nije dovoljan za kupovinu većeg apartmana zbog višestruko viših cena.

Da li se više isplati nekretnina na moru ili u gradu?

Mnogi kupci računaju da će deo ulaganja vratiti izdavanjem apartmana tokom sezone. Međutim, Pašanović upozorava da prilikom kupovine ne treba gledati samo potencijalnu zaradu.

"Ako kupite nekretninu u Atini, imate više od 1.100 kilometara od Beograda do nje. Treba razmišljati ko će vam održavati stan, ko će organizovati dolazak gostiju, rešavati kvarove i voditi računa o nekretnini. Ako nemate nekoga ko to može da radi, možda je pametnije kupiti nekretninu u manjem mestu na Halkidikiju, gde je lakše organizovati održavanje“, objašnjava on.

Dodaje da visina zakupnine uglavnom prati cenu nekretnine.

"Što su skuplje nekretnine, izdaju se po višoj ceni. Međutim, povraćaj investicije nije isti svuda", kaže Pašanović.

On kaže da apartmani u turističkim mestima imaju jednu veliku prednost, ali i ograničenje.

"Na moru sezona traje od tri do četiri meseca. Posle toga je nekretninu mnogo teže izdati, a tokom cele godine plaćaju se porez, komunalije i održavanje", ističe on.

S druge strane, stanovi u Atini i Solunu mogu da se izdaju tokom cele godine, ali zahtevaju više angažovanja vlasnika.

"Ako izdajete u urbanim sredinama, moguće je dugoročno izdavanje, ali opet neko mora da vodi računa o podstanarima, sitnim popravkama i održavanju stana", kaže Pašanović.

Sagovornik Euronews Srbija smatra da prilikom kupovine nekretnine u Grčkoj investitori ne bi trebalo da se vode isključivo cenom ili očekivanom zaradom.

"Nekretninu uvek treba kupovati investiciono tamo gde imate kontrolu nad njom, odnosno gde imate nekoga ko može da brine o njoj", zaključuje Pašanović.

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