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Pojačan nadzor na poznatom hrvatskom kupalištu - otkriveno povećano prisustvo bakterije

Grad Rijeka uveo je pojačan nadzor kvaliteta mora na plažama Kantrida – istok i Kantrida – zapad nakon što su poslednja merenja pokazala povećano mikrobiološko opterećenje na ovom području. 

Autor:  Nina Stojanović
22.07.2026.16:22
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Pojačan nadzor na poznatom hrvatskom kupalištu - otkriveno povećano prisustvo bakterije
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Odluka je doneta kako bi se kupači što brže obaveštavali o eventualnim promenama kvaliteta mora.

Pojačani monitoring počeo je 20. jula i trajaće do kraja kupališne sezone, odnosno do kraja septembra.

Uvode se svakodnevni brzi testovi

Radi zaštite zdravlja građana, Grad Rijeka odobrio je dodatno ispitivanje mora pomoću brzih testova koji omogućavaju gotovo trenutnu procenu mikrobiološkog rizika.

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Poslednja merenja pokazala su pogoršanje kvaliteta mora na području Kantride. Na jednoj mernoj tački ocena kvaliteta spuštena je sa "dobro" na "zadovoljavajuće", uz znatno povećane vrednosti bakterije Ešerihija koli (Escherichia coli). Ta ocena nalazi se samo jedan stepen iznad kategorije "nezadovoljavajuće".

Cilj je brže upozoravanje kupača

Iz Grada navode da će svakodnevni monitoring omogućiti da se eventualno pogoršanje kvaliteta mora otkrije gotovo u realnom vremenu.

U slučaju potrebe, građani će biti blagovremeno obavešteni, biće izdate preporuke za kupanje ili će, ukoliko to bude neophodno, privremeno biti ograničeno kupanje na tim lokacijama.

Iako se na zvaničnim stranicama Primorsko-goranske županije za obe plaže i dalje vodi ocena "izvrsno", poslednje objavljene informacije ažurirane su 13. jula, pre novih analiza koje su dovele do uvođenja pojačanog nadzora.

Šta bi mogao biti uzrok pogoršanja kvaliteta mora?

Prema obrazloženju Grada Rijeke, područje Kantride smatra se jednim od osetljivijih kupališta.

Kao mogući uzroci mikrobiološkog zagađenja navode se priobalni izvori, atmosferske padavine koje spiraju nečistoće prema moru, neadekvatno odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, kao i pojedini objekti koji još nisu priključeni na sistem javne kanalizacije.

Gradske vlasti ističu da dodatno testiranje neće otkloniti uzrok zagađenja, ali će omogućiti brže informisanje javnosti i lakše utvrđivanje okolnosti u kojima dolazi do pogoršanja kvaliteta mora.

Rezultati pojačanog monitoringa biće redovno objavljivani u saradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravlje Primorsko-goranske županije, piše Index.

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Hrvatska Turizam bakterije Rijeka

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