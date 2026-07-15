Prema istraživanju KEPE, krajem prošle godine u grčkoj ekonomiji bilo je više od 31.000 nepopunjenih radnih mesta, preneo je Katimerini.

Najveći manjak radnika zabeležen je u obrazovanju, sa oko 6.870 slobodnih pozicija, zatim u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, prerađivačkoj industriji, kao i veleprodaji i maloprodaji.

Na godišnjem nivou broj slobodnih radnih mesta povećan je za oko 2.700, što bi, prema oceni KEPE-a, moglo da ukazuje na preokret prethodnog trenda smanjenja tokom 2025. godine. Takođe se smanjuje raspoloživa radna snaga.

Broj stanovnika Grčke opao je za 12.700 u odnosu na prethodnu godinu, a istraživanje navodi da je taj pad gotovo u potpunosti posledica odlaska stranih državljana.

Podaci su pokazali i da su stranci 2008. godine činili šest odsto ukupnog stanovništva Grčke, odnosno 8,2 odsto radne snage i zaposlenih.

Danas njihov udeo iznosi 2,2 odsto stanovništva, 2,9 odsto radne snage i 2,8 odsto zaposlenih, dok je ukupan broj stranaca smanjen za više od 65 odsto.

Broj stranih radnika smanjen je za 74.400 ljudi u odnosu na prethodnu godinu i sada iznosi oko 97.500, dok je broj legalno zaposlenih stranaca opao za 53.000, odnosno 37 odsto.

Nasuprot tome, ukupna zaposlenost porasla je za 73.700 ljudi zahvaljujući isključivo domaćoj radnoj snazi.

Broj zaposlenih grčkih državljana povećan je za 126.600, čime je nadoknađen pad broja stranih radnika i sprečen ukupni pad zaposlenosti, navodi KEPE.

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