Prema poslednjim podacima, u Hrvatskoj trenutno boravi oko 830 hiljada stranih gostiju, a na odmoru je i oko 150 hiljada hrvatskih državljana.

Ove brojke se jasno osećaju na nekim plažama, poput one u Makarskoj. Snimci ogromnih gužvi brzo su se proširili društvenim mrežama.

Čovek na čoveka, i u moru i u hladu, najbolji je opis onoga što se dešava na jednoj od najposećenijih gradskih plaža.

Neki otvoreno protestuju u komentarima na Instagramu. "Horor film", "Ooooooo... Mravinjak", "Ko želi ovako da provede leto? To je umor na vrhuncu", pišu ljudi.

Međutim, ima i onih koji tvrde da su reakcije preuveličane.

"Ovde smo. Gužva je, ali ima mesta za svakoga", navode oni.

Dodaju da nekim ljudima baš ništa ne odgovara.

"Nije dobro kada su puni, nije dobro kada su poluprazni".

Takođe napominju da se takve scene uglavnom vide vikendom, dok je tokom nedelje druga priča.

"Tako je tokom vikenda, ali radnim danima nije ni blizu onome što se prikazuje", komentariše jedan korisnik, piše Dnevno.hr

Drugi objašnjava da su plaže u Španiji prepune, ali, kako kaže, nigde nije video da se to tako komentariše.

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