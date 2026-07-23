Ipak, gubitak pasoša ili lične karte u inostranstvu ne znači da ste ostali "zarobljeni" u drugoj zemlji. Postoji procedura koja omogućava da dobijete dokument za povratak u Srbiju.

Prvo što treba da uradite, prijavite nestanak dokumenta

Ako tokom boravka u inostranstvu izgubite pasoš, najvažnije je da odmah prijavite nestanak nadležnoj policiji u mestu gde se nalazite.

Policija će sačiniti zapisnik o prijavljenom gubitku ili krađi dokumenta. Taj dokument je važan jer potvrđuje da više nemate pasoš kod sebe i često je neophodan za dalju proceduru u ambasadi ili konzulatu.

Turisti često naprave grešku kada pokušavaju da „sačekaju još malo“ u nadi da će dokument pronaći. To može dodatno da zakomplikuje situaciju, posebno ako se približava datum povratka.

Ambasada ili konzulat mogu da izdaju putni list

Ukoliko se nalazite van Srbije i ostanete bez pasoša, potrebno je da se obratite najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije.

Tamo se može izdati putni list - privremeni dokument koji služi isključivo za povratak u Srbiju.

Za izdavanje putnog lista obično je potrebno:

- prijava nestanka dokumenta iz policije,

- dokaz identiteta, ukoliko ga imate (lična karta, kopija pasoša, fotografija dokumenta),

- fotografija za dokument,

- dokaz o državljanstvu, ako je dostupan.

Ako kod sebe nemate nijedan dokument, ambasada može sprovesti dodatnu proveru identiteta.

Šta ako izgubite dokumenta deteta?

Posebnu pažnju treba obratiti kada su u pitanju deca. Ako dete ostane bez pasoša u inostranstvu, roditelji takođe moraju prvo da prijave nestanak policiji, a zatim da se obrate konzulatu.

Zbog toga mnogi roditelji pre puta čuvaju fotografije pasoša dece u telefonu ili elektronskoj pošti, jer to može značajno ubrzati proveru podataka.

Ne nosite sve dokumente sa sobom na plažu

Jedna od najčešćih grešaka turista jeste što ceo novčanik sa svim dokumentima nose na plažu ili izlet.

Stručnjaci savetuju da se pasoši i ostala dokumenta ostave na sigurnom mestu u smeštaju, a da se kod sebe nosi samo ono što je potrebno.

Korisno je napraviti kopije pasoša i ličnih dokumenata pre puta i sačuvati ih na telefonu ili u oblaku. Kopija sama po sebi ne može zameniti originalni dokument, ali može pomoći prilikom identifikacije.

Šta ako izgubite samo ličnu kartu?

Ako ste u zemlji u koju državljani Srbije mogu da putuju sa ličnom kartom, a ostanete bez tog dokumenta, procedura je slična - potrebno je prijaviti gubitak i obratiti se nadležnim organima.

U praksi, najveći problem nastaje kada turista treba da napusti zemlju, jer prevoznik i granične službe zahtevaju važeći putni dokument.

Najvažnije je ne paničiti

Gubitak dokumenata na odmoru jeste neprijatnost, ali nije nerešiv problem. Najvažnije je reagovati brzo, prijaviti nestanak i kontaktirati predstavništvo Srbije.

Pre odlaska na more zato je dobro odvojiti nekoliko minuta za pripremu: proveriti važenje pasoša, napraviti kopije dokumenata i sačuvati kontakte ambasade zemlje u koju putujete.

Jer jedan mali korak pre puta može vam uštedeti mnogo vremena i nerviranja usred odmora.

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