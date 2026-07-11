Jedna od takvih je plaža Kalogeros na ostrvu Paros, mesto gde posetioci dolaze zbog mora, ali i zbog prirodne gline koja se nalazi u stenama oko plaže.

Kalogeros se nalazi na istočnoj obali Parosa, u blizini sela Molos, daleko od najpoznatijih turističkih gužvi koje prate popularna grčka letovališta. Upravo ta izdvojenost daje joj poseban šarm - ovde nema velikih kompleksa ni klasične turističke infrastrukture, već samo priroda, more i stene.

Prirodna glina privlači posetioce iz celog sveta

Najveća posebnost ove plaže su glinene stene koje se nalaze u njenoj blizini. Posetioci često uzimaju glinu sa stena, mešaju je sa vodom i nanose na kožu, stvarajući prirodnu masku.

Iako mnogi veruju da glina ima blagotvorno dejstvo na kožu, važno je naglasiti da njeni efekti zavise od sastava minerala i individualne reakcije kože. Zbog toga se ovaj običaj više smatra zanimljivim iskustvom tokom boravka na plaži nego zamenom za kozmetičke tretmane.

Plaža za one koji traže mir, a ne luksuz

Kalogeros nije tipična organizovana plaža sa velikim brojem ležaljki, barovima i glasnom muzikom. To je upravo razlog zbog kojeg je vole putnici koji žele drugačiji odmor.

More je uglavnom mirno i pogodno za kupanje, a prirodne stene oko plaže stvaraju poseban pejzaž. Ujutru ili pred zalazak sunca, kada nema mnogo ljudi, Kalogeros pokazuje svoju najlepšu stranu.

Kako stići do Kalogerosa?

Do plaže se može doći automobilom, a poslednji deo puta zahteva malo pažnje jer nije potpuno prilagođen velikom broju vozila. Mnogi posetioci dolaze i peške iz okolnih mesta.

Preporuka je poneti vodu, suncobran i sve što je potrebno za boravak, jer plaža nema sadržaje kao veća turistička mesta.

Tokom jula i avgusta plaže na Parosu mogu biti veoma posećene, pa oni koji žele mirniji doživljaj biraju jutarnje sate ili period predsezone i posezone.

Maj, jun, septembar i početak oktobra često nude prijatnije temperature, manje gužve i dovoljno toplo more.

Paros krije i mnogo više od jedne plaže

Iako je Kalogeros jedna od zanimljivijih plaža na ostrvu, Paros je poznat i po tradicionalnim selima, belim kućama, vetrenjačama i brojnim skrivenim uvalama.

Ovo ostrvo je dobar izbor za putnike koji ne traže samo ležanje na plaži, već žele da spoje kupanje, istraživanje prirode i upoznavanje grčkog načina života.

Kalogeros zato nije plaža za svakoga - nema luksuzne sadržaje ni veliku zabavu, ali upravo zbog svoje prirodne posebnosti ostaje jedno od mesta koje se dugo pamti.

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