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Cene ležaljki na plažama u Crnoj Gori razbesnele turiste - "U Tuskoj mogu da uzmem pansion"

Sunce, more i prve pune plaže najavili su početak letnje sezone na crnogorskom primorju. Dok se mnogi još uvek premišljaju gde će na odmor, prvi turisti već uživaju na obali, a jedna informacija posebno će obradovati goste - cene ležaljki uglavnom ostaju iste kao prošle godine.

Autor:  Dubravka Jovanović
08.06.2026.09:08
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Cene ležaljki na plažama u Crnoj Gori razbesnele turiste - "U Tuskoj mogu da uzmem pansion"
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Na plažama duž crnogorske obale već se mogu čuti različiti jezici. Turisti iz Evrope, ali i sa drugih kontinenata, iskoristili su prve letnje dane za odmor na Jadranu.

Među njima je i gost iz Australije koji je stigao zbog svoje velike strasti.

"Veoma je lepo. Došao sam zbog kajt surfinga i ostajem još nekoliko dana", rekao je on.

Koliko će koštati ležaljke ovog leta?

Pitanje koje svake godine najviše zanima turiste jeste cena boravka na plaži.

Prema rečima zakupaca, značajnijih poskupljenja neće biti.

Na pojedinim plažama set od dve ležaljke i suncobrana koštaće oko 12 evra, dok će za baldahin biti potrebno izdvojiti oko 25 evra.

Na drugim lokacijama cena kompleta sa dve ležaljke i suncobranom iznosiće 18 evra, što je isti iznos kao i prošle sezone.

Ipak, među turistima ima i onih koji smatraju da je boravak na plaži i dalje skup.

"Na Velikoj plaži ležaljke su veoma skupe. U nekim drugim turističkim destinacijama za sličan novac može da se dobije mnogo više", kaže jedan od gostiju.

Zakupci pod pritiskom troškova

Iako inflacija poslednjih godina povećava troškove poslovanja, zakupci ističu da nemaju mnogo prostora za podizanje cena.

Kažu da bi dodatna poskupljenja mogla da odbiju goste u trenutku kada je konkurencija među mediteranskim destinacijama sve veća.

Zbog toga su odlučili da ovog leta uglavnom zadrže prošlogodišnje cenovnike i pokušaju da privuku što veći broj turista.

Očekivanja su velika, ali postoje i problemi

U javnom preduzeću koje upravlja morskim dobrom očekuju uspešnu sezonu i veće prihode od zakupa plaža.

Sa druge strane, zakupci upozoravaju da i dalje postoje problemi koji utiču na kvalitet turističke ponude.

Najčešće primedbe odnose se na nedostatak parking mesta, pristupne puteve i nedovoljno zelenih površina u pojedinim delovima obale.

"Plaže su uređene i spremne za sezonu, ali infrastruktura je i dalje jedan od najvećih izazova", poručuju zakupci.

Da li će Crna Gora ovog leta privući više turista?

Prvi dani sezone pokazuju ohrabrujuće signale. Plaže se polako pune, vreme ide na ruku turistima, a cene su ostale na prošlogodišnjem nivou.

Za porodice koje planiraju letovanje, upravo bi stabilne cene mogle da budu jedan od razloga da ovog leta izaberu crnogorsko primorje.

Dok se očekuje pravi talas gostiju tokom jula i avgusta, prvi utisci govore da je sezona počela u znaku optimizma, lepog vremena i nade da će ovogodišnje leto biti uspešnije od prethodnog.

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Crna Gora Grčka More plaža

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